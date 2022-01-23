Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yıl boyunca yapılan toplam yatırım turu 345 iken girişim başına düşen yatırım miktarı 4,8 milyon dolar olarak belirlendi. En çok yatırım alan girişimler; Getir, Dream Games, Colendi, Libra Softworks, Intenseye, Picus, Akinon, Servislet, RS Research, Binbin, Eatron ve Tarfin oldu.

Rapora göre en çok yatırım yapılan alan oyun sektörü oldu. Toplam 54 yatırımın yapıldığı sektörde 2021 yılında her hafta en az bir oyun girişimi yatırım aldı. 2020 yılında 10 oyun girişimi 13,1 milyon dolar yatırım alırken 2021 yılında 54 girişim 266 milyon dolarlık yatırım aldı.

DÖRT YENİ UNICORN DOĞDU

2021 yılında Türkiye dört yeni unicorn’a (1 milyar değerlemeye ulaşmış şirket) sahip oldu. Bu şirketler Trendyol, Getir, Hepsiburada ve Dream olarak sıralandı.

KİTLE FONLAMA

Ayrıca 2021’de bir ilk olarak girişimler, kitlesel fonlama platformunda yatırım arayışına başladı. Toplamda 20 girişim, kitlesel fonlama platformunda yatırım ararken bunlardan 18’i istediği yatırım miktarına ulaştı.

YABANCI, TÜRK GİRİŞİME GELDİ

Geçtiğimiz yıl, Türkiye startup ekosistemi yabancı yatırımcı konusunda da rekor kırdı, toplamda 45’ten fazla yeni yabancı yatırımcı, Türk girişimlere yatırım yaptı.

EN FAZLA YATIRIM OYUNA

Yatırım yapılan sektörler değerlendirildiğinde oyun, yapay zekâ, veri & analitik ve teslimat sektörleri öne çıktı.

Lojistiğin ‘unicorn’unu da çıkaracağız Dijital lojistik platformu Navlungo, 6 ülkede depolama ve e-Ticaret hizmeti veren Park Palet’i 50 milyon TL’ye satın aldı. Şirket bu satın almayla e-ihracat alanında uçtan uca çözümler sunmanın yanı sıra 15’i yurt dışında olmak üzere 292 depo ve 2,3 milyon paletlik hacmi ile Türkiye’nin en geniş depolama alanına sahip kuruluşu oldu.

Girişimcinin ajandası | 9 Ocak Araç kiralamayı herkes için ulaşılabilir yapma hedefiyle yola çıkan Yolcu360, 2021’de yüzde 84 büyüdü. CRM alanında faaliyet gösteren Next4biz, global markalaşma stratejisi kapsamında yurt dışı ofislerine yatırım yapmayı sürdürecek