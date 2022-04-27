Türkiye Gazetesi

Japonya’daki Hokkaido Üniversitesinden Yasuhiro Oba ve ekip arkadaşları, Nature Communications dergisinde yayımladıkları yeni bir çalışma ile gündemde. Çalışmaya göre, DNA veya RNA’nın oluşumunda gerekli pirimidin nükleobazlar, karbon bakımından zengin meteorlar tarafından Dünya'ya ulaşmış olabilir.

DNA ve RNA oluşumunda sitozin, urasil, pürin ve timin içeren pirimidin nükleobazlar gerekli iken, gök taşlarında da pürin nükleobazları ve urasilin tespit edildi. Araştırmacılar, son teknoloji analitik teknikleri kullanarak nükleobazların optimize edilmesiyle Murchison, Murray ve Tagish Lake isimli karbon bakımından zengin üç gök taşını analiz etti.

Böylece meteorlarda daha önce tespit edilen guanin, adenin ve urasil gibi bileşiklere ek olarak sitozin ve timin gibi çeşitli pirimidin nükleobazlar ilk kez tanımlandı. Araştırmanın sonucunda, bu bileşiklerin yıldızlar arası uzay alanındaki fotokimyasal reaksiyonlar tarafından üretildikten sonra Güneş Sistemi'nin oluşumunda asteroitlere eklemlenmiş olabileceği iddia edildi.

Araştırmada, pirimidin nükleobazların gök taşları tarafından Dünya’ya taşınmalarının ise daha sonra erken yaşam için genetik işlevlerin ortaya çıkmasında rol oynamış olabileceği aktarıldı.

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