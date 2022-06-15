Türkiye Gazetesi

Internet Explorer’ın ölümü aslında sürpriz olmadı. Bir yıl önce Microsoft, 15 Haziran 2022'de Internet Explorer'a son vereceğini ve kullanıcıları 2015'te piyasaya sürülen Edge tarayıcısına yönelttiğini açıkladı.

Microsoft Edge Enterprise genel müdürü Sean Lyndersay, Mayıs 2021 tarihli bir blog gönderisinde, "Microsoft Edge yalnızca Internet Explorer'dan daha hızlı, daha güvenli ve daha modern bir tarama deneyimi olmakla kalmaz, aynı zamanda önemli bir sorunu da giderebilir; eski web siteleri ve uygulamalar için uyumlu.” dedi.

Teknoloji devi Microsoft, Internet Explorer'ın ilk sürümünü 1995'te yayınladı. Explorer’ın yayınlanması, bir diğer tarayıcı Netscape Navigator’ın sonunu getirdi. Microsoft, IE ve her yerde bulunan Windows işletim sistemini o kadar sıkı bir şekilde birbirine entegre etti ki, birçok kişi varsayılan olarak Navigator yerine Explorer’ı kullandı.

INTERNET EXPLORER POPÜLERLİĞİNİ YİTİRDİ

Google’ın Chrome tarayıcısı başta olmak üzere Opera, Safari ve Yandex gibi tarayıcılar son 15 yıla damgasını vurdu. Daha hızlı internet tarayıcıların yayınlanıp yaygınlaşmasının ardından milyonlarca kullanıcının ortak şikayeti Internet Explorer’ın çok daha yavaş olmasıydı. Üstelik IE, çökmeye meyilli ve saldırılara karşı daha savunmasız olarak gösteriliyordu. Tüm bunlar IE’nin zamanla popülerliğini yitirmesine neden oldu.

2000'lerin başında yüzde 90'ın üzerinde olan IE'nin pazar payı, kullanıcılar daha çekici alternatifler buldukça azalmaya başladı. İnternet analitiği şirketi Statcounter'a göre, bugün Chrome dünya çapındaki tarayıcı pazarında kabaca yüzde 65'lik bir payla hakim durumda ve onu yüzde 19 ile Apple'ın Safari'si izliyor. IE'nin varisi Edge, Firefox'un hemen önünde yaklaşık yüzde 4 ile geride kalıyor.

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