Türkiye Gazetesi

Uzun süren bekleyişin ardından Apple nihayet geçtiğimiz hafta iPhone'lar için iOS 15.6 güncellemesini kullanıcılara sundu. Güncelleme ile cihazlardaki bazı hatalar giderilmiş oldu. Bu hatalardan birinde, Ayarlar uygulaması boş olsa bile cihaz hafızasının dolu olduğunu gösteriyordu. Birçok iPhone kullanıcısı bu durumdan şikayetçiydi ve yeni güncellemenin gelmesini merakla bekliyorlardı. Ancak binlerce kullanıcı iOS 15.6 güncellemesinin pil ömrünü etkilediğini ileri sürdü.

IPHONE ŞARJLARI HIZLA TÜKENDİ

Twitter üzerinden iddialarını dile getiren iPhone sahipleri, iOS 15.6 güncellemesini indirdikten sonra telefonlarının daha hızlı şarj tükettiğini söyledi. Bir kullanıcı Twitter paylaşımında, “iOS 15.6'da korkunç pil ömrü olan başka biri var mı?” dedi. Bir başka kullanıcı ise, iki gün önce iPhone 13 Pro telefonuna iOS 15.6 sürümünü yüklediğini, sabah 06:30'da telefonu şarjdan çıkardığını ve neredeyse 15 saat sonra telefonu diğer günlere oranla daha az kullanmasına rağmen cihazın yüzde 28 şarjının kaldığını söyledi. Bir diğer iPhone kullanıcısı ise oldukça iddialı bir tweet attı: Sadece bir saat içinde akıllı telefonunun şarjının yüzde 100’den yüzde 9’a indiğini ileri sürdü.

iAppleBytes araştırmacıları, iOS 15.6 üzerinde şarj testi yaptı ve yeni güncellemenin iPhone modellerinin büyük çoğunluğunda pil ömrünü azalttığını buldular. Bununla birlikte, ZDNet araştırmacısı Adrian Kingsley-Hughes bu konuda iyimser bir açıklama yaptı: “Bir iPhone'a yeni bir işletim sistemi kurmak, arka planda indekslemeden pili yeniden kalibre etmeye kadar birçok şeyi tetikler ve bu saatler hatta günlerce sürebilir. Bu sadece güç tüketmekle kalmaz, aynı zamanda pilin yeniden kalibrasyonu, aslında bitmediği halde pilin daha hızlı bittiği izlenimini verebilir.”

Kingsley-Hughes, iOS 15.6 güncellemesini yükleyen iPhone kullanıcılarının, pil sağlığını kontrol etmesini önerdi. Peki, iPhone pil sağlığı nasıl kontrol edilir? Telefonunuzda sırasıyla Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı'na tıklayarak cihazınızın şarj ve batarya sağlığının iyi mi yoksa endişe verici mi olduğunu anlayabilirsiniz.

iPhone kullanıcıları dikkat! Tehlikeli uyarı ekranına sakın tıklamayın: Tüm verilerinizi anında çalabilir Teknolojik ürünler günümüzde insanların en büyük ihtiyaçlarından biri haline geldi. Özellikle de bilgisayarlar ve akıllı telefonlar aracılığıyla neredeyse bütün gerekli işlemlerimizi halledebiliyoruz. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Tek bir butona tıklamak başınıza dert açabilir.

‘Uygun fiyatlı iPhone’ deniliyor: Sıradışı tasarımıyla öne çıkan Nothing Phone (1) fiyatı ve özellikleri Akıllı telefon pazarına yeni bir marka oldukça sıradışı bir tasarımla adım attı; Nothing Phone (1). Farklı tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Nothing markasına ait Phone (1) modelinin özellikleri neler? ‘Nothing Phone (1) Türkiye’ye gelecek mi?’, ‘Nothing Phone (1) fiyatı ne kadar)’ sorularının cevabı haberimizde…