Anker'in, yeni modeli Anker Soundcore Life P20i satışa çıktı. 30 saate varan çalma süresiyle Life P20i güçlü bas ve net vokalleriyle dikkat çekiyor.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Anker, yeni modeli Anker Soundcore Life P20i’yi tüketicilerle buluşturdu. Sadece Trendyol’da satışa çıkan Anker Soundcore Life P20i, güçlü bas için Bas Modu ve net vokallerde dengeli ses etmek için Podcast Modu olmak üzere çift EQ Moduna sahip.

30 saate varan çalma süresiyle Anker Soundcore Life P20i, Bluetooth 5,3 teknolojisine sahip ve suya dayanıklılığı IPX5 düzeyinde.

Tek kulaklık moduyla da kullanılabilen Anker Soundcore Life P20i, hızlı şarjı da destekliyor ve 10 dakika boyunca şarj edildiğinde bir saatlik kullanım sağlıyor.

Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur “Trendyol’la gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle bütçe dostu kulaklığımız Anker Soundcore Life P20i’yi satışa sunduk. Kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan kulaklığımız, bütün yıldızları toplayarak en beğenilen ürün oldu” dedi.