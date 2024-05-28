Abonelik hizmeti her yere geliyor! Rainbow Six Siege için aylık abonelik hizmeti duyuruldu!

Ubisoft'un yıllardır destek verdiği ve geliştirmeye devam ettiği Rainbow Six Siege için yeni abonelik hizmeti tanıtıldı.

Aylık 10 dolar ücreti olan yeni abonelik hizmeti sayesinde oyuncular kilidi açılmamış 10 seviye, sınırlı süreli efsanevi kaplamalar ve daha fazla özelliği beraberinde getiren Battle Pass'lara erişim sağlayacak yeni "R6 Membership" aboneliğini kullanıcılarına sundu.

Ubisoft'un açıklaması şu şekilde:

R6 Üyeliği ile en üst düzey Rainbow Six Siege deneyiminin kilidini açın! Bu teklif, zaman sınırlı bir Efsanevi öğe (bazen ekstra yetenek için animasyonlu), bir Destansı operatör paketi, premium Savaş Bileti'ne tam erişim, 10x Savaş seviyesi ve aylık toplam 4500 krediden fazla değere sahip bir Bravo paketi dahil olmak üzere her ay özel içerik sunar.

Tek seferlik erken katılım bonusundan yararlanmak için 11 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında kaydolun. Erken katıldığınız için özel bir teşekkür olarak ek bir Ash epik paketi ve 600 kredi kazanın.

Aylık cüzi bir ücret karşılığında veya 12 aylık planla daha fazla tasarruf ederek, Ops'unuzu en iyi özel teçhizatla donatan sürekli bir premium içerik akışının kilidini açacaksınız. 11 Haziran'dan itibaren R6 Üyeliğine katılın ve Siege deneyiminizi yükseltin.

Ödül Teslimat Takvimi:

Kaydolduktan sonra şunları elde edersiniz: Anında Savaş Bileti erişimi, 10 Savaş seviyesi ve 1 Bravo paketi

Ardından her ayın 28'inde 1 Efsanevi eşya ve 1 Destansı paket içeren yeni bir kozmetik düşüşü elde edin (ilk düşüş 28 Haziran'da başlar)

Aylık yenileme tarihinizde, 10 Savaş seviyesi ve 1 Bravo paketi daha alacaksınız.

Not: Ödülleri talep etmek için her ay kaydolduğunuz platformda oyuna giriş yapmalısınız.

Yeni özellik ne kadar abonesi olup olmayacağı belli olmasa da şu anlık sunduklarıyla gayet cezbedici bir durumda.