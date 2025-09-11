AirPods Canlı Çeviri AB’de kullanılamayacak!

Apple,AirPods ile Canlı Çeviri özelliğinin, hem kullanıcının AB’de olması hem de Apple Hesap bölgesinin AB’de olması durumunda kullanılamayacağını açıkladı. Şirket, kısıtlamanın nedenini detaylıca belirtmese de, uzmanlar yasal ve düzenleyici baskıların bu kararın en muhtemel nedeni olduğunu belirtiyor. Özellikle AB Yapay Zeka Yasası ve GDPR, konuşma ve çeviri hizmetlerinin kullanımını sıkı kurallara bağlıyor. Apple, Canlı Çeviri’nin gizlilik, veri akışı ve kullanıcı haklarıyla uyumlu olduğundan emin olmak istiyor.

Bu hamle, Washington ve Brüksel arasında teknoloji düzenlemeleri konusunda gerilimin tırmanmasıyla geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 5 Eylül’de Google’ın yaklaşık 3,5 milyar dolarlık AB antitröst cezasının ardından, ABD’li teknoloji şirketlerine yönelik ayrımcı para cezalarını "geçersiz kılmak" için bir ticaret soruşturması başlatmakla tehdit etmişti.

CANLI ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ HANGİ AİRPODS’LARDA VAR?

Apple, AirPods Pro 3 duyurusunda tanıttığı Canlı Çeviri özelliğini, Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip diğer AirPods modellerine de getiriyor. Buna göre:

AirPods Pro 3

AirPods 4

AirPods Pro 2

Bu modellerde de Canlı Çeviri kullanılabilecek.

CANLI ÇEVİRİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcı AirPods takarken doğal konuşma ile iletişim kurabiliyor, eller serbest çeviri mümkün oluyor.

AirPods kullanmayan kişilerle yapılan görüşmelerde ise iPhone, canlı transkripsiyonları karşı tarafın diline çeviriyor.

Her iki taraf da uyumlu AirPods taktığında daha etkili ve akıcı bir deneyim sağlanıyor.

Aktif Gürültü Engelleme, diğer konuşmacının sesini azaltarak, çeviriye odaklanmayı kolaylaştırıyor.

TEKNİK GEREKSİNİMLER

Canlı Çeviri özelliğini kullanmak için:

iOS 26 veya üzeri işletim sistemine sahip iPhone

AirPods’un en son ürün yazılımına güncellenmiş olması

Desteklenen modeller: iPhone 15 Pro ve üzeri. Apple, iOS 26 beta sürümleriyle birlikte AirPods beta güncellemelerini test ediyor ve resmi güncellemenin 15 Eylül’de yayınlanması bekleniyor.

HANGİ DİLLERİ DESTEKLİYOR?

Canlı Çeviri, şimdilik İngilizce (ABD/İngiltere), Fransızca, Almanca, Portekizce (Brezilya) ve İspanyolca dilleri arasında gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Apple, yıl içinde İtalyanca, Japonca, Korece ve Çince (basitleştirilmiş) desteği de eklemeyi planlıyor.