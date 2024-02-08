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    • Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla dönüyor

    Düzenleyen: / Kaynak: TRT
    - Güncelleme:
    Alper Gezeravcı, Uzay, Spacex, Haber

    Teknoloji Haberleri  / TRT

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon kapsülü dün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamlamasının ardından ayrıldı. Türkiye'nin gurur kaynağı Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla dönüyor.

    Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu çerçevesinde ISS’e giden ilk Türk olan Alper Gezeravcı’yı taşıyan Dragon kapsülü Dünya'ya dönmek üzere ISS’ten ayrıldı. 

    18 GÜNLÜK REKOR SEYAHAT

    Görevini başarıyla tamamlayan Gezeravcının da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibinin seyahati, elverişsiz hava şartlarının sebep olduğu ertelemeler nedeniyle, 18 gün ile rekora imza attı. 

    Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla dönüyor

    48 SAAT REKOR YOLCULUK

    Bir diğer rekor da, yaklaşık 48 saat sürecek dönüş yolculuğu. Bu yolculuk, Dragon uzay aracının bugüne kadarki "en uzun transfer süresi" olarak rekora imza atmış olacak. Hatta hava şartları inişe elvermez ise ekibin yolculuğunun biraz daha uzaması gündemde.

    Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla dönüyor

    KAPSÜL FLORİDA AÇIKLARINDA SUYA İNECEK

    Florida'nın doğu sahiline ya da Meksika Körfezi açıklarına yarın öğleden sonra inmesi planlanan Dragon'ın mürettebatı, gemiye alındıktan sonra ilk muayenelerinin yapılmasının ardından Houston'a götürülecek.

    Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla dönüyor

    BİR SÜRE KARANTİNADA KALACAKLAR

    Gezeravcı ve Axiom-3 ekibi okyanusa indikten sonra yine Houston’a gidecek ve uzay misyonunu Houston’da tamamlamış olacak. Burada daha kapsamlı sağlık taramasından geçirilecek olan ekip, bir süre de karantinada kalacak.

    Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla dönüyor

    13 DENEYE İMZA ATTI

    Dragon ile dönüş yolculuğu süren Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyden bazılarının videosu Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı. Videoda, Gezeravcı, farklı malzemelerden ve ebatlardaki toplarla yer çekimsiz ortamda hareketler ile döngüsel reaksiyonları inceledi. Sonra da yer çekimsiz ortamda, kendi çevresinde farklı açılarda döndü.

    Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla dönüyor

     

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: TRT
    Alper GezeravcıUzaySpacex
    Haberler > Teknoloji > Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla dönüyor
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