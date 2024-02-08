Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon kapsülü dün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamlamasının ardından ayrıldı. Türkiye'nin gurur kaynağı Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla dönüyor.

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu çerçevesinde ISS’e giden ilk Türk olan Alper Gezeravcı’yı taşıyan Dragon kapsülü Dünya'ya dönmek üzere ISS’ten ayrıldı.

18 GÜNLÜK REKOR SEYAHAT

Görevini başarıyla tamamlayan Gezeravcının da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibinin seyahati, elverişsiz hava şartlarının sebep olduğu ertelemeler nedeniyle, 18 gün ile rekora imza attı.

48 SAAT REKOR YOLCULUK

Bir diğer rekor da, yaklaşık 48 saat sürecek dönüş yolculuğu. Bu yolculuk, Dragon uzay aracının bugüne kadarki "en uzun transfer süresi" olarak rekora imza atmış olacak. Hatta hava şartları inişe elvermez ise ekibin yolculuğunun biraz daha uzaması gündemde.

KAPSÜL FLORİDA AÇIKLARINDA SUYA İNECEK

Florida'nın doğu sahiline ya da Meksika Körfezi açıklarına yarın öğleden sonra inmesi planlanan Dragon'ın mürettebatı, gemiye alındıktan sonra ilk muayenelerinin yapılmasının ardından Houston'a götürülecek.

BİR SÜRE KARANTİNADA KALACAKLAR

Gezeravcı ve Axiom-3 ekibi okyanusa indikten sonra yine Houston’a gidecek ve uzay misyonunu Houston’da tamamlamış olacak. Burada daha kapsamlı sağlık taramasından geçirilecek olan ekip, bir süre de karantinada kalacak.

13 DENEYE İMZA ATTI

Dragon ile dönüş yolculuğu süren Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyden bazılarının videosu Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı. Videoda, Gezeravcı, farklı malzemelerden ve ebatlardaki toplarla yer çekimsiz ortamda hareketler ile döngüsel reaksiyonları inceledi. Sonra da yer çekimsiz ortamda, kendi çevresinde farklı açılarda döndü.