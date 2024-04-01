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Haberler > Teknoloji > 'Anonim' meğer anonim değilmiş! Google suçunu kabul etti, 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

'Anonim' meğer anonim değilmiş! Google suçunu kabul etti, 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Anonim&#039; meğer anonim değilmiş! Google suçunu kabul etti, 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Google, 'anonim' modu üzerinden yapılan aramaların kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi kabul etti. Google ayrıca 'anonim' seçeneğiyle yapılan gezinme geçmişlerine ilişkin verileri de silecek.

 
Dünyanın en büyük arama motoru Google, suçunu kabul etti. California Kuzey Bölge Mahkemesindeki belgelere göre Google, çevrim içi gezintilerde 'anonim' seçeneğini kullandığı halde bilgileri izinsiz kullanılan 50 davacıyı temsil eden 3 avukatlık firması ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Google, izinsiz verilerin kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi kabul etti. Google ayrıca milyonlarca kullanıcının internette gezinme geçmişine ilişkin verileri de silecek.

"TARİHİ BİR ADIM"

"Bu anlaşma, hakim teknoloji şirketlerin, kullanıcı verilerini nasıl toplayıp kullandıkları ve toplanan verileri nasıl silip düzelttikleri konusunda kullanıcılara yönelik beyanlarında dürüst olmalarını gerektiren tarihi bir adımdır" denilen belgede, "Bu anlaşma, dünyanın en büyük veri toplayıcısının gerçek hesap verebilirliğini ve şeffaflığını sağlar, internetteki gizlilik hakkımızı iyileştirmeye ve korumaya yönelik önemli bir adıma işaret eder" ifadeleri yer aldı.

Yaklaşık 4 yıl önce açılan davada Google, anonim tarama seçeneğini kullanan herkesin etkinliğini nasıl izlediği konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyordu.

ABD Adalet Bakanlığı, biri 2020'de diğeri 2023'te olmak üzere tekelleşme politikası uyguladığı iddiasıyla Google'a iki ayrı "antitröst" davası açmıştı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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