Yapa zeka uygulaması Google Gemini 1.5 Pro ücretsiz açıldı! Nasıl kullanılır?

Heyecanla beklenen Google Gemini 1.5 Pro kullanıma hazır. Google'ın en güçlü yapay zekası olarak gösterilen Google Gemini açıldı. Üstelik ücretsiz olarak sunuldu. Peki, nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Google, en gelişmiş yapay zekasını kullanıma açtı. Gemini 1.5 Pro modeli teknoloji tutkunları arasında heyecanla bekleniyordu. Gemini 1.5 Pro’nun yetenekleri ve özellikleri ise merak konusu oldu. Google Gemini çıktı mı? Gemini ücretsiz mi? Nasıl kullanabilirim? Tüm merak edilenler haberimizde...

YAPAY ZEKA GOOGLE GEMİNİ ÜCRETSİZ AÇILDI

Google Gemini 1.5 Pro ücretsiz olarak kullanımda. Kullanmak için ilk olarak Google sayfasına gitmeli ve bir Google hesabıyla oturum açmalısınız. Böylece yapay zekaya erişim hakkı kazanacaksınız. Fakat Google Gemini şu an test aşamasında ve yanlış cevaplar verebilir. Google, bu test süresi boyunca kullanıcıların aldığı sonuçları izleyecek ve yapay zeka modelini daha fazla geliştirecek. Ayrıca Gemini 1.5 Pro’nun ilerleyen zamanlarda farklı uygulamalar ile kullanımı hedefleniyor.

GOOGLE GEMİNİ 15 PRO ÖZELLİKLERİ

Google Gemini, metin, görüntü, ses, video ve kodlama gibi farklı formatlardaki içerikleri anlayabilen ve işleyebilen yeni nesil bir yapay zeka modelidir. Model, 1 milyon jetona kadar işlem yapabilecek. Böylece bir saatlik videoyu, 11 saatlik sesi, 30 bin satırdan fazla kod içeren bir dosyayı işleyebilecek.











