Özel'in "Sütte leke var onda yok" sözlerine alınmış! Tunç Soyer'den ince gönderme

CHP'den yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP lideri Özgür Özel'in İzmir adayı Cemil Tugay için "Sütte leke var, onda yok" sözlerine imalı bir göndermede bulundu.

CHP İzmir'de Cemil Tugay'ın adını aday göstermiş ve bu durum büyük yankı uyandırmıştı. Mecvut İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise karara tepki göstermişti.

"SÜTTE LEKE VAR ONDA YOK" DEMİŞTİ

Tepkilerin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Karşıyaka'da memnuniyet anketine bakıyoruz inanılmaz derecede bir memnuniyetin olduğu biri. Sütte leke var onda leke yok. Göreceksiniz bundan 2 yıl sonra İzmir'e neler yaptığını" demişti.

"BAŞARISIZ BİR BAŞKAN OLARAK YANINDA OLURSAM ONA ZARAR VERİRİM..."

Bugün basın mensuplarıyla bir araya gelen Soyer, Özel'in bu açıklamasını hatırlattı. Soyer, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm adaylarına başarılar diliyorum. Sonuç itibariyle ben burada aday gösterilmedim. Üstelik de anketlerde başarısız çıktığıma dair ifadeler kullanıldı. Genel başkana ‘geçmişte bazı sorunlar vardı’ denmiş. Dolayısıyla benim, başarısız bulunan bir belediye başkanının ‘sütte leke var onda yok’ denilen bir başkan adayının yanında olmam ona zarar verir. Benim başarısız bulunduğum bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi için yapacağım çalışmanın bir sınırı vardır. Daha önce bir İstanbul'a gitmiştim. Bu hafta içinde Rize'ye gideceğim. Benim birikimimden, deneyimimden faydalanmak isteyen Cumhuriyet Halk Partililere koşa koşa gidiyorum. Son dakikaya kadar da elimden geleni yapacağım. Ama bunun sorumluluğunu İzmir'le ilgili benden beklemek artık haksızlık olur. Ama hem beni aday gösterme hem benden bu işin kazanılmasını bekle bu hakkaniyete uygun değil” diye vurguladı.

"DERDİM GENEL BAŞKANLIK DEĞİL"

Genel Başkanlığa aday olmadığını söyleyen Soyer, "Ne bu 5 yıl boyunca yaptığımız işin ne de kamuoyundaki karşılığın nedeniyle başkan adayı yapılmadığımı düşünmüyorum. Kafayı yastığa koyduğumda huzurla uyuyacağım, arkadaşlarımla hep beraber çok çalıştık. Eksik yapmış olabiliriz ama en iyisini yapmak için çok çalıştık. Vicdanım çok rahat, bundan sonrasında memleket için çalışmaya devam edeceğim. Ben hayatındaki tercihini bundan yapmış, hayatının anlamını burada bulan bir insanım. Başka bir şey yapmam söz konusu değil, memleket aşkı da koltuk makam mevki tanımıyor. Ben baştan söyleyeyim, genel başkanlığa aday mısınız diye soracak olanınız varsa bunların hepsi olabilir ama benim derdim bu değil. Çok şükür evde de baba bize para pul, yatımız olsun katımız olsun evlatlarım ve eşim yok. Hayatta başka beklentilerimiz yok" açıklamalarında bulundu.

"KILIÇDAROĞLU ŞAŞKINLIKLA KARŞILAMIŞ"

Soyer ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘kendisinin aday gösterilmemesiyle ilgili bir müdahalesinin olmadığını’ söylediğini aktardı.

Açıklamalarının ardından kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Soyer, aday gösterilmemesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, “Kılıçdaroğlu’nu iki kez ziyaret ettim. Benim ‘aday gösterilmememi şaşkınlıkla karşıladığını’ söyledi” cümlelerini aktardı.



