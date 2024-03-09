CHP'de yeni krizin adı İzmir! Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu'na destek veren Tunç Soyer'i hedef aldı

Yerel seçim sürecinde kriz üzerine kriz yaşayan CHP'de yeni gerginliğin adı İzmir oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a giden mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef aldı. "Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanan Tugay, "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" diye konuştu.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri'ne 21 gün kala ana muhalefet partisi CHP'de her geçen gün yeni bir kriz patlak veriyor. Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' açıklamalarıyla parti içi kriz yaşayan CHP'de yeni gerginliğin adı İzmir.

CHP yerel seçimler için İzmir'de mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday göstermişti. Tunç Soyer ise partisine tepkisini, "En hafif deyimle siyasi nezaketsizlik" sözleriyle dile getirmişti. Soyer'in, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin yeniden İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gitmesi Cemil Tugay'ın tepkisini çekti.

'DOSTUN ATTIĞI GÜL YARALIYOR BİZİ'

Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimi ile bir araya gelen Tugay, burada yaptığı konuşmada isim vermeden Tunç Soyer'i hedef aldı. "Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanan Tugay, şöyle konuştu:

"Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım, kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."

BURCU KÖKSAL NE DEMİŞTİ?

Burcu Köksal, "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AK Parti'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Köksal'ın sözlerini 'sürçülisan' olarak düzeltmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da isim vermeden Köksal'ı işaret ederek, "Ben belediye başkanı olursam şu partilileri içeri almam. Şu partililer hariç, şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok! Biz insan ayırt etmeyiz. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya, 'vatan haini', 'terörist' diyor. Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu. Bunu diyenle bu akıl aynı. Öyle yağma yok" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun çıkışının ardından CHP lideri Özel de bir kez daha Köksal'a resti çekmişti. Özel, Köksal'a "CHP'li belediyeler kişilerin dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyenin kapılarını herkese açacaklarına söz verecekler" diye cevap vermişti. Özel, tüm adayların taahhütname imzalayacaklarını söylemişti.