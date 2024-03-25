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Marmara Denizi'nde ürküten görüntü! Kilometrelerce uzunlukta, lağım çukuruna dönüşebilir

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Su sıcaklığının ve kirliliğin giderek arttığı Marmara Denizi'nde, Sarayburnu'ndan Bakırköy'e kadar devam eden kilometrelerce uzunluktaki denizanası istilası havadan görüntülendi. Uzmanlar denizanası popülasyonunun artmasının müsilajı tetikleyeceğine dikkat çekerek, "Hemen dibimizde lağım çukuru gibi bir ortam olabilir" sözleriyle uyarıyor.

Marmara Denizi’nde sıcaklığın artması ve kirlilik nedeniyle denizanası popülasyonu gözle görülür bir şekilde giderek çoğalıyor. 

Sarayburnu açıklarından Bakırköy açıklarına kadar kilometrelerce uzunluktaki yüzeyde bulunan denizanaları Marmara Denizi için tehlikenin yaklaştığının ispatı olarak yorumlanıyor.

Marmara Denizi'nde ürküten görüntü! Kilometrelerce uzunlukta, lağım çukuruna dönüşebilir - 1. Resim

Uzmanlar denizanası popülasyonunun artmasının müsilajı tetikleyeceğini ifade ediyor.

Marmara Denizi'nde ürküten görüntü! Kilometrelerce uzunlukta, lağım çukuruna dönüşebilir - 2. Resim

'KIYI TAHRİBATININ DURDURULMASI GEREK'

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'nde denizanası popülasyonun artış nedenlerine ilişkin konuşarak şunları söyledi:

“Marmara Denizi uzun yıllardır kirletilmiş bir denizdir. Denizanalarının artışına etken olarak birinci sebep kirliliktir. Bunların üzerinden beslenen canlıların balıkçılık ile ortamdan çekilmesi, endüstriyel balıkçılık yapılması. Denizanası artışında önemli bir etken olabiliyor.

Marmara Denizi'nde ürküten görüntü! Kilometrelerce uzunlukta, lağım çukuruna dönüşebilir - 3. Resim

Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği, daha tropik bölgelerde yaşayan türlerin akıntılarla Marmara Denizi'ne gelmesine imkan sağlıyor. İleri biyolojik arıtma olmayınca suyun kalitesini ve ekosistemin dengesini bozacak unsurları suya vermiş oluyorsunuz. Bu da denizanaları popülasyonu için bir fırsattır. Kıyı tahribatının durdurulması gerekiyor. Park yol yapmak adına kıyı ekosisteminin tahrip edilerek doldurulması, denizanalarının larvalarının üremesi için alan oluşturuyor."

Marmara Denizi'nde ürküten görüntü! Kilometrelerce uzunlukta, lağım çukuruna dönüşebilir - 4. Resim

'MÜSİLAJI HER AN YENİDEN YAŞAYABİLİRİZ'

2021 yılında ekolojik bir felaket yaşadığını söyleyen İşinibilir, müsilaj tehlikesine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Müsilaj olayını yaşadık, gerçekten korkutucu ve kötüydü. Her an yeniden yaşayabiliriz çünkü müsilajı oluşturan organizmalar Marmara Denizi'nde mevcut. Uygun şartlar meydana geldiğinde musilaj tekrara görülebilir. Biz bakanlığımız ile olan ortak çalışmamız ile denizanalarının müsilajı tetikleyip tetiklemediğine baktık. Denizanaları müsilajın oluşmasında katalizör rolü var.

Marmara Denizi'nde ürküten görüntü! Kilometrelerce uzunlukta, lağım çukuruna dönüşebilir - 5. Resim

Denizanalarının toplu ölümleri ile birlikte müsilajı destekleyecek şartlar meydana geliyor. Hemen dibimizde lağım çukuru gibi bir ortam olabilir. Marmara Denizi için hiçbir zaman umutsuz değilim çünkü kendini yenileyebilen bir deniz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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