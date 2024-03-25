Çanakkale'deki göçmen faciasından 11 gün sonra bir acı haber daha
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Çanakkale'de 15 Mart'ta batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarının 11’inci gününde bir acı haber daha geldi. Gökçeada sahilinde 7-8 yaşlarında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı, kayıp 19 kişi hala aranıyor.
Çanakkale'de Eceabat ilçesi açıklarında batan botun ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 11. gününde devam ediyor. Çalışmalar AFAD, polis, jandarma ve sağlık teşkilatları işbirliğinde yürütülüyor.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, arama faaliyetlerinin denizden ve karadan sürdüğünü belirterek "Arama çalışmaları sırasında 7-8 yaşlarında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından sahilde tespit edildi" dedi.
KAYIP 19 KİŞİ ARANIYOR
Çocuğun naaşının, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olayın ardından cenazesine ulaşılabilen düzensiz göçmen sayısı 8'i çocuk 23 oldu.
Kayıp 19 kişiye yönelik çalışmalar sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.
Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenmişti.
Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı