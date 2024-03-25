Çanakkale'deki göçmen faciasından 11 gün sonra bir acı haber daha

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Mart 2024 14:45 - Güncelleme: 25 Mart 2024 14:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Çanakkale'de 15 Mart'ta batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarının 11’inci gününde bir acı haber daha geldi. Gökçeada sahilinde 7-8 yaşlarında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı, kayıp 19 kişi hala aranıyor.