Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Çanakkale'deki göçmen faciasından 11 gün sonra bir acı haber daha

Çanakkale'deki göçmen faciasından 11 gün sonra bir acı haber daha

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'de 15 Mart'ta batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarının 11’inci gününde bir acı haber daha geldi. Gökçeada sahilinde 7-8 yaşlarında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı, kayıp 19 kişi hala aranıyor.

Çanakkale'de Eceabat ilçesi açıklarında batan botun ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 11. gününde devam ediyor. Çalışmalar AFAD, polis, jandarma ve sağlık teşkilatları işbirliğinde yürütülüyor. 

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, arama faaliyetlerinin denizden ve karadan sürdüğünü belirterek "Arama çalışmaları sırasında 7-8 yaşlarında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından sahilde tespit edildi" dedi.

KAYIP 19 KİŞİ ARANIYOR

Çocuğun naaşının, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olayın ardından cenazesine ulaşılabilen düzensiz göçmen sayısı 8'i çocuk 23 oldu.

Kayıp 19 kişiye yönelik çalışmalar sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenmişti.

Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tüm detaylarıyla CHP'de para sayma krizi: 3 kişi daha ifade verecek - GündemTüm detaylarıyla CHP'de para sayma kriziMuhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı - GündemYazıcıoğlu vefatının 15. yıl dönümünde kabri başında anıldıÖzel'in "Sütte leke var onda yok" sözlerine alınmış! Tunç Soyer'den ince gönderme - Gündemİzmir krizi dinmiyor! Soyer bir kez daha Özel'i hedef aldıTrafik'te alışık olunmayan anlar! Tam kavga edecekken sarıldılar - GündemTrafik'te alışık olunmayan anlar! Tam kavga edecekken sarıldılarMahallelinin kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı! Sulama kanalında korkunç görüntü - GündemSulama kanalında korkunç görüntü!İstanbullular neye uğradığını şaşırdı: Dolu vurdu, dalgalar yükseldi - Gündemİstanbullular kaçacak yer aradı!TEM'i kilitleyen kaza! İki araca çarpıp takla attı - GündemTEM'i kilitleyen kaza! İki araca çarpıp takla attıAdana'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - GündemAdana'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştıATAK ile terörün kökü kazanıyor - GündemATAK ile terörün kökü kazanıyorTürkiye çöl tozunun etkisi altına girecek! Tarih verildi, uzmanlar uyardı - GündemTürkiye çöl tozunun etkisi altına girecek! Tarih verildi
Sonraki Haber Yükleniyor...