Avrupa’da ‘oyun’u Türkiye kurguluyor... Oyun sektörü masaya yatırıldı

“Türkiye’de İş Dünyası” dergisi oyun sektörünü masaya yatırdı. Ülkemiz, oyun geliştirme potansiyeli ile 185 milyar dolarlık pastadan ciddi pay alıyor

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Türkiye, dünya oyun sektöründe adından en fazla söz ettiren ülkelerin başında geliyor. 2020 yılında yatırımların 13,1 milyon doları bulduğu oyun sektörü, 2021 yılında 266 milyon dolara, 2022’de 425 milyon dolara, 2023 yılında ise 580 milyon dolara yükseldi. Türkiye’de İş Dünyası dergisi, StartGate’in ev sahipliğinde düzenlediği etkinlikle Türkiye oyun sektörünü masaya yatırdı.

Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte konuşan Dr. Arzu Aydın “Oyun endüstrisi dünya üzerinde 185 milyar dolarlık bir pazar hacmine ve 3 milyar kişilik bir oyuncu sayısına sahip. Türkiye’de ise 47 milyon kişinin dijital oyun oynadığı raporlara yansımış durumda. Ülkemiz gerek oyuncu sayısı gerek geliştirici potansiyeli ile dünyadaki pastadan ciddi bir pay alıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin 2023 yılında Avrupa’da oyun anlaşmalarında işlem hacmi bakımından birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Aydın, gün geçtikçe bu payı büyüten oyun endüstrisinin artık bacasız dev bir ekonomiye dönüştüğünü söyledi.

StarGate CEO’su Mustafa Cihat Durmuş ise Türkiye’yi dijital oyun denildiğinde akla gelen ilk ülke hâline getirme ve endüstrideki tüm paydaşları aynı çatı altında birleştirme hedefiyle yola çıktıklarını belirterek “4 bin 215 metrekare bir alanda, İstanbul Maslak’ta hizmet veriyoruz. Deneyim ve test laboratuvarları, eğitim ve seminer salonları, amfi alanları, akustik yalıtımlı online toplantı kabinleri, uyku kapsülleri, Podcast/Vlog odaları, etkinlik ve buluşmalar için özel dizayn edilen teras, müzik odası ve yeni nesil oyun geliştirme stüdyomuz ile özel sektör yatırımlı en büyük yeni nesil buluşma merkezi olma niteliği taşıyoruz. Ayrıca kampüsümüz 7/24 açık. Bu sayede kendileri için en verimli saat ne ise; o saatlerde çalışabiliyorlar” dedi. Kampüsün 50 stüdyoya ev sahipliği yapma kapasitesi olduğunu ve şu an içeride 12 girişimcinin bulunduğunu dile getiren Durmuş “StartGate; AcademyGate, IdeaGate ve TalentupGate ile hem ekosistemi besliyor hem de girişimcilerinin küresel vizyon oluşturmalarına aracılık ediyor. Misyonumuzda erken aşamalı keşifler ve destekler var. Belli bir aşamadan sonra da girişimcilerimize liderlik yaparak onları daha büyük yatırımlar yapan yatırımcılarla buluşturuyoruz” diye konuştu.