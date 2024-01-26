Bakan Kacır ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüşüyor. Gezeravcı, "yerçekimsiz ortamı deneyimlemek inanılmaz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile GUHEM'de ikinci kez canlı bağlantı kurdu. Uzayda gerçekleştireceği deneyler hakkında bilgi veren Gezeravcı, "yerçekimsiz ortamı deneyimlemek inanılmaz" dedi.

Alper Gezeravcı şu ifadeleri kullandı:

"Toplam 11 kişiyiz burada. Bizim buraya gelişimizle birlikte 7 farklı ülke 9 farklı milliyet temsil ediliyor. Bu da ISS tarihindeki en kalabalık uluslararası topluluk. Biz 4 kişilik bir ekibiz.

Deney çalışmalarımızı ayrı ayrı yapmakla birlikte, birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz ve koordinasyon içinde hareket ediyoruz.

Özellikle dünyaya göndereceğimiz fotoğraflar ve deneylerde yardımlaşıyoruz.

Günlük işlerimize toplantı yaparak başlıyoruz. Toplantının hemen ardından görevlere başlıyoruz.

Dünyada aldığım eğitimler sayesinde burada bizi bekleyen ortam hakkında bilgi sahibi olduk.

Elbette yerçekimsiz ortamı birebir deneyimlemek, vücudunuzun ortama ayak uydurması, görevinizi yerine getirmek için yaptığınız çalışma ancak yaşayarak edinebileceğiniz bir tecrübe.

Dünyanın etrafında günde 16 kez tur atıyoruz. Gün doğumuna bağlı yaşam sürecini burda sürdürmek mümkün değil. Özel ışıklandırma sistemiyle 24 saatlik düzeni sürdürmeye çalışıyoruz.

Günlük faaliyetlerimden önce kahvaltımı yapıp, gün içinde yapacaklarımızı toplantıyla belirliyoruz.

Toplantının hemen ardından planlı görevlerimize başlıyoruz.

Günde 12 ila 15 arasında farklı görev gerçekleştiriyoruz.

Türkiye'den getirdiğimiz deneylerin yanı sıra dünya üzerinde belirlenen gözlem noktalarının takibi gibi birçok görev var.

Sağlık testini tekrar olduk. Kan verdik.

Türk bilim insanları adına gerçekleştirmem gereken daha çok deney var.

Zamanı doğru kullanıp eksiksiz tamamlamayı hedefliyorum."

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