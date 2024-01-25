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    Alper Gezeravcı'dan uzayda 'yemek keyfi' fotoğrafı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yemek yediği ana ait fotoğraf paylaştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Gezeravcı, "Komutan Michael ile yemek keyfi” ifadelerine yer verdi.

    Alper Gezeravcı&#039;dan uzayda &#039;yemek keyfi&#039; fotoğrafı
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sosyal medyada adına açılan sahte hesaplarla gündeme gelen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan yeni paylaşım geldi. Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden uzayda "yemek keyfi” fotoğrafı yayımladı.

    KOMUTAN İLE UZAYDA YEMEK KEYFİ

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom-3 (Ax-3) misyon lideri Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü paylaştı. Gezeravcı, X sosyal medya hesabından Lopez-Alegria ile fotoğrafını paylaşarak "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Commander Michael ile yemek keyfi!" ifadesini kullandı.

    Alper Gezeravcı'dan uzayda 'yemek keyfi' fotoğrafı

    Lopez-Alegria da kendi X hesabından aynı fotoğrafı "İlk Türk astronotla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yiyoruz." notuyla paylaştı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Ax-3 misyon lideri Lopez-Alegria'nın paylaşımını alıntılayarak "Afiyet olsun" dedi.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Alper GezeravcıUzayAstronot
    Haberler > Teknoloji > Alper Gezeravcı'dan uzayda 'yemek keyfi' fotoğrafı
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