Alper Gezeravcı'dan uzayda 'yemek keyfi' fotoğrafı

25 Ocak 2024 21:43 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 21:45

Sosyal medyada adına açılan sahte hesaplarla gündeme gelen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan yeni paylaşım geldi. Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden uzayda "yemek keyfi” fotoğrafı yayımladı.

KOMUTAN İLE UZAYDA YEMEK KEYFİ

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom-3 (Ax-3) misyon lideri Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü paylaştı. Gezeravcı, X sosyal medya hesabından Lopez-Alegria ile fotoğrafını paylaşarak "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Commander Michael ile yemek keyfi!" ifadesini kullandı.

Lopez-Alegria da kendi X hesabından aynı fotoğrafı "İlk Türk astronotla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yiyoruz." notuyla paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Ax-3 misyon lideri Lopez-Alegria'nın paylaşımını alıntılayarak "Afiyet olsun" dedi.