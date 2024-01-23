Alper Gezeravcı fotoğraf paylaştı! 'Uzaydan hepinize selamlar'

23 Ocak 2024 19:53 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 20:13

ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, geçtiğimiz günlerde adına açılan sahte sosyal medya hesabıyla gündem oldu. Sahte hesaptan yapılan bir paylaşım gerçek zannedilince Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Gezeravcı'nın resmi sosyal medya hesabını paylaştı ve uyarılarda bulundu.

Resmi hesabını kullanmaya başlayan Gezeravcı, ilk paylaşımlarını yaptı. ilk Türk astronot, kendilerini uzaya taşıyan kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesinin ardından diğer astronotlarla çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

'YÜZÜMÜZDEKİ MUTLULUK' NOTUYLA PAYLAŞTI

Gezeravcı, paylaşımında "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış" değerlendirmesinde bulundu.

"UZAYDAN HEPİNİZE, EN İÇTEN SEVGİ VE SELAMLARIMLA"

Uluslararası Uzay İstasyonunun, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yaptığını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Biz de bu deneyimi bizzat yaşayarak ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla."

TÜRKİYE UZAY AJANSI DA FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabında da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan fotoğraflar paylaşıldı.

Ajansın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Ax3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ilk görüntüleri geldi. International Space Station’da görev yapan 7 kişilik mevcut mürettebatla beraber 11 kişiden oluşan ekip 2 hafta boyunca bilimsel araştırmalar için hep birlikte çalışacak. Uzay alanında önemli iş birlikleri süregelirken geleceğimize de ilham kaynağı olmaya devam ediyoruz."