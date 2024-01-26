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    • Uzaydan yeni kare... İşte Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu ve saatte 28 bin kilometre hızla Dünya etrafında dönen Uluslararası Uzay İstasyonu Konya'dan görüntülendi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Uzaydan yeni kare... İşte Alper Gezeravcı&#039;nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu
    Uzay, Alper Gezeravcı, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu, ay ile görüntülendi. 

    Saatte 28 bin km hızla Dünya etrafında dönen istasyon, 24 Ocak tarihinde dolunay ile kesişme noktası olan Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden fotoğraflandı.

    Uzaydan yeni kare... İşte Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu

    GEZERAVCI ŞİMDİYE KADAR 5 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ

    Alper Gezeravcı, ISS'ye ulaştığı günden bu yana 5 deneyi hayata geçirdi. Gezeravcı, Tuz Gölü'nde yetişen endemik Schrenkiella Parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkileri araştıran "EXTREMOPHYTE", gelecekte uzayda yaşayacak yüksek sayıda insanın ihtiyaç duyacağı besinlerin sağlanması ve kapalı yaşam ortamlarındaki çevresel kontrollere destek vermesi için yeni bitkiler geliştirmeye yönelik ilk adım olan "CRISPR-GEM" ve mikroalg türlerinin uzayda yaşam destek sistemlerinde kullanılmalarının mümkün olup olmadığının araştırıldığı "UzMAn" deneylerine devam ediyor.

    Gezeravcı, uzay ortamında alglerin, karbondioksitten oksijen rejenerasyonu, ek gıda temini, su iyileştirme, yaşam destek alanlarında kullanılmasını araştıran "ALGALSPACE" ve uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin "vokal kord" kaynaklı değişimlerle tespiti ve düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekanslarıyla tanımlanmasını sağlayacak "VOKALKORD" deneylerini de sürdürüyor.

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bugün Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında icra edeceği 13 deney arasında yer alan "OKSİJEN SATURASYONU"nu yaptı.

    GEZERAVCI, UZAYDAN YENİ BİR KARE PAYLAŞTI

    Öte yandan, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevine devam ederken, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

    Uzaydan yeni kare... İşte Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu

    Gezeravcı, Axiom-3 misyonu kapsamında birlikte fırlatıldığı İspanyol astronot Michael Lopez-Alegria ile yemek yedikleri ana ait fotoğrafı paylaşarak, “Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Komutan Michael ile yemek keyfi” ifadelerine yer verdi.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UzayAlper Gezeravcı
    Haberler > Teknoloji > Uzaydan yeni kare... İşte Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu
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