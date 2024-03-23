Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Teknoloji > Bayraktar TB3'ten yeni başarı! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı

Bayraktar TB3'ten yeni başarı! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlk uçuşunu 27 Ekim'de yapan Bayraktar TB3 SİHA, 2. prototip uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Türkiye, yerli ve milli teknolojide yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. İlk uçuşunu 27 Ekim'de yapan Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar TB3'ten yeni başarı! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı - 1. Resim

'Türk Havacılığının Altın Çağı' ifadelerine yer veren Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 2.Prototip İlk Uçuş Testi " dedi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türksat6A'da sona yaklaşıldı: Temmuzda uzaya fırlatılacak! - TeknolojiTürksat6A'da sona yaklaşıldı'Özel uzay istasyonu' hayali gerçek oluyor! 2027'de yolcu taşıyacak - Teknoloji'Özel uzay istasyonu' hayali gerçek oluyorABD basınından Türk SİHA'ları ile ilgili dikkat çeken analiz: Durumu tersine çevirdi - TeknolojiABD basınından Türk SİHA'ları ile ilgili dikkat çeken analizABD basınından Türk SİHA'ları ile ilgili dikkat çeken analiz: Durumu tersine çevirdi - TeknolojiABD basınından Türk SİHA'ları ile ilgili dikkat çeken analizNVIDIA yeni nesil insansı robot GR00T’u tanıttı! İşte özellikleri - TeknolojiNVIDIA yeni nesil insansı robot GR00T’u tanıttı!Yapay zeka, psikiyatrist de oldu: Ses kayıtlarını analiz edip teşhis koyuyor - TeknolojiYapay zeka, psikiyatrist de olduKAAN boyandı, yeni hali ortaya çıktı! - TeknolojiKAAN boyandı, yeni hali ortaya çıktı!Yapay zekâ sergi açtı  - TeknolojiYapay zekâ sergi açtı Cep dostu telefonlar! Fiyatları ortalama 10 bin lira - TeknolojiCep dostu telefonlarMars’ta ‘gizlenmiş’ yanardağ keşfedildi! Yaşam belirtileri olabilir - TeknolojiMars’ta ‘gizlenmiş’ yanardağ keşfedildi! Yaşam belirtileri olabilir
Sonraki Haber Yükleniyor...