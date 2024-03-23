Bayraktar TB3'ten yeni başarı! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı

İlk uçuşunu 27 Ekim'de yapan Bayraktar TB3 SİHA, 2. prototip uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Türkiye, yerli ve milli teknolojide yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. İlk uçuşunu 27 Ekim'de yapan Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'Türk Havacılığının Altın Çağı' ifadelerine yer veren Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 2.Prototip İlk Uçuş Testi " dedi.