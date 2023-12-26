Bilim insanları Dünya'yı tehdit eden asteroitleri nükleer bombayla patlatacak

26 Aralık 2023 09:36 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 10:04

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), DART adlı uzay aracıyla, Dünya'yı tehdit eden bir asteroidi rotasından saptırmayı başarmıştı. Ancak bilim insanları, nükleer bombayı temel alan bir B Planı üzerinde çalışıyor.

Kaliforniya'da yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarındaki (LNL) bilim insanları, dev bir patlayıcının uzay kayasının yüzeyinde patlatıldığında nasıl bir etki oluşturacağına dair bir simülasyon geliştirdi. Simülasyon, bombanın asteroide inişini, patlamasını ve güçlü enerjisini kozmik nesneye göndermesini gösteriyordu.

Simülasyonda iki senaryo ortaya çıktı; ya nükleer bombalar asteroidi Dünya'dan uzaklaştırıyordu ya da asteroiti parçalara ayırarak daha küçük, hızlı hareket eden parçaların gezegenimizi teyet geçmesine neden oluyordu.

NASA DART BAŞARISIZ OLURSA NÜKLEER BOMBA DENENEBİLİR

LNL araştırmacıları, NASA'nın DART uzay aracının Dünya'ya yaklaşan bir asteroidi rotasından saptırmada başarısız olması durumunda, bir nükleer bombanın gezegenimizi devasa bir asteroitten kurtarıp kurtaramayacağını test etti. Ekip, NASA'nın görevine ek olarak nükleer bomba yönteminin hayatta kalma şansımızı artırmaya yardımcı olacağını düşünüyor.

NASA, 2020 yılında bir asteroide bir uzay aracı gönderdi ve uzay kayasını başarılı bir şekilde yörüngesinden döndürdü, bu da DART aracının Dünya'ya doğru gelen bir asteroidi saptırabileceğini gösterdi. Araştırmayı yürüten Mary Burkey ise bu konuda, "Uyarı için yeterli zamanımız olursa, potansiyel olarak bir nükleer cihazı fırlatabilir ve onu milyonlarca kilometre uzağa, Dünya'ya doğru gelen bir asteroide gönderebiliriz." diyor.

Burkey, nükleer cihazların herhangi bir insan teknolojisi arasında birim kütle başına en yüksek enerji yoğunluğu oranına sahip olduğunu ve bunun da nükleer cihazları, asteroit tehditlerini azaltmada paha biçilmez bir araç haline getirebileceğini söyledi.

Mary Burkey, nükleer saptırma görevlerinin etkinliğine ilişkin doğru tahminlerin karmaşık çoklu fizik simülasyonlarına dayandığını söyleyerek, LLNL simülasyon modellerinin geniş bir yelpazedeki fiziksel faktörleri kapsadığını ve bu nedenle onları karmaşık ve hesaplama açısından zorlu hale getirdiğini açıkladı.

Simülasyon, yeniden ışınım gibi daha karmaşık süreçleri hesaba katarken, kaya, demir ve buz gibi asteroit benzeri malzemelerin yüzeylerine giren fotonları izledi. Model aynı zamanda farklı gözeneklilik, kaynak spektrumu, radyasyon akışı, kaynak süresi ve geliş açıları gibi başlangıç koşullarını da dikkate aldı.

Ekip, "Bu kapsamlı yaklaşım, modeli birçok potansiyel asteroit senaryosuna uygulanabilir kılıyor" dedi.

LLNL'nin gezegen savunma projesi lideri Megan Bruck Syal, Dünya'nın öldürücü bir asteroit tarafından tehdit edilmesi durumunda bunun gibi bir simülasyon modelinin hayati önem taşıyacağını açıkladı. Bunun güçlerin hızlı hareket etmesine, riskleri bilmesine ve sonuçta hayat kurtarmasına imkan sağlayacağını sözlerine ekledi.

Bruck Syal, "Yaşamımız boyunca büyük bir asteroit çarpması ihtimali düşük olsa da, potansiyel sonuçlar yıkıcı olabilir" dedi.