Bir ilk! Fransa'nın bu kasabasında akıllı telefon yasaklandı

Fransa'nın küçük kasabası Seine-Port'ta kamusal alanda cep telefonu kullanımı yasaklandı. Bu yasak Batı Avrupa ülkesi için bir ilk anlamına geliyor.

Teknoloji hayatımızı her alanda kolaylaştırırken, diğer yandan insan ilişkileri açısından sosyal etkileşimi de olumsuz etkiliyor. Özellikle dünyayı saran akıllı telefonlar bazı ülkelerde sorun olarak görülmeye başlandı bile.

HALK REFERANDUMA GİTTİ

İki binden az kişinin yaşadığı Fransa'nın Seine-Port kasabasından akıllı telefonlara adeta savaş açıldı. Hafta sonu düzenlenen referandumda halk, kamusal alanlarda akıllı telefon kullanımının kısıtlanmasını istediğini oylarıyla gösterdi.

AKILLI TELEFIN ARTIK YASAK

Artık bu küçük kasabada, sokakta yürürken, parktaki banklarda otururken, kafede bir şeyler içip restoranlarda yemek yerken, okul kapısında çocuğunu beklerken telefon kullanmak kağıt üstünde yasak.

YOLUNU KAYBEDENLERE REHBER OLACAKLAR

Yolunu kaybedenlerin akıllı haritalar yerine çevredekilerin yardımına başvurması isteniyor. Oylamaya yalnızca 277 kişi katılırken bunların yüzde 54'ü yasağı destekledi.

POLİS CEZA KESEMEYECEK

Ulusal yasalarda böyle bir madde olmadığı için polis telefon kullananlara ceza kesemeyecek. Ancak planlara göre teşvik edilecek olan dükkan sahipleri, telefon kullanımını sınırlandırmaları için müşterilerini nazikçe uyaracak.