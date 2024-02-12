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    • Bir ilk! Fransa'nın bu kasabasında akıllı telefon yasaklandı

    Düzenleyen: / Kaynak: TRT
    - Güncelleme:
    Bir ilk! Fransa&#039;nın bu kasabasında akıllı telefon yasaklandı
    Akıllı Telefon, Fransa, Haber

    Teknoloji Haberleri  / TRT

    Fransa'nın küçük kasabası Seine-Port'ta kamusal alanda cep telefonu kullanımı yasaklandı. Bu yasak Batı Avrupa ülkesi için bir ilk anlamına geliyor.

    Teknoloji hayatımızı her alanda kolaylaştırırken, diğer yandan insan ilişkileri açısından sosyal etkileşimi de olumsuz etkiliyor. Özellikle dünyayı saran akıllı telefonlar bazı ülkelerde sorun olarak görülmeye başlandı bile.

    HALK REFERANDUMA GİTTİ

    İki binden az kişinin yaşadığı Fransa'nın Seine-Port kasabasından akıllı telefonlara adeta savaş açıldı. Hafta sonu düzenlenen referandumda halk, kamusal alanlarda akıllı telefon kullanımının kısıtlanmasını istediğini oylarıyla gösterdi.

    AKILLI TELEFIN ARTIK YASAK

    Artık bu küçük kasabada, sokakta yürürken, parktaki banklarda otururken, kafede bir şeyler içip restoranlarda yemek yerken, okul kapısında çocuğunu beklerken telefon kullanmak kağıt üstünde yasak.

    YOLUNU KAYBEDENLERE REHBER OLACAKLAR

    Yolunu kaybedenlerin akıllı haritalar yerine çevredekilerin yardımına başvurması isteniyor. Oylamaya yalnızca 277 kişi katılırken bunların yüzde 54'ü yasağı destekledi.

    POLİS CEZA KESEMEYECEK

    Ulusal yasalarda böyle bir madde olmadığı için polis telefon kullananlara ceza kesemeyecek. Ancak planlara göre teşvik edilecek olan dükkan sahipleri, telefon kullanımını sınırlandırmaları için müşterilerini nazikçe uyaracak.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: TRT
    Akıllı TelefonFransa
    Haberler > Teknoloji > Bir ilk! Fransa'nın bu kasabasında akıllı telefon yasaklandı
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