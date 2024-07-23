Bu 5 özellik sayesinde iPhone 17 tüm zamanların en büyük yeniliğine sahip telefonu olacak!

iOS 18'in çıkmasına sayılı günler kala Apple iPhone 17'de getireceği yeni yazılım güncellemelerine çalışmaya başladı. iPhone 17 için geliştirilen beş büyük özellik tüm zamanların en kapsamlı güncelleme olacağı iddia edildi.

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 16 modellerinin, iPhone 15 modellerine oldukça benzer olacağı düşünülüyor, ancak 2025 yılında Apple'ın büyük değişiklikler yapacağına dair söylentiler var. iPhone serisine tamamen yeni bir cihaz eklenmesi bekleniyor ve bu cihaz, Apple'ın şimdiye kadar sunduğu en pahalı ‌iPhone‌ olabilir.

YENİ 'SLİM' MODELİ

iPhone 17 Slim olarak adlandırılan bu yeni modelin, daha ince bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Apple'ın, M4 iPad Pro modelinde olduğu gibi, bu cihazda da kalınlığı önemli ölçüde azaltacağı söyleniyor.

iPhone 17 Slim'in, 6.55 ila 6.65 inç arasında bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, cihazın alüminyum bir kasaya sahip olacağı ve mevcut Pro Max modelinden daha pahalı olacağı söyleniyor.

KAMERANIN YERİ DEĞİŞİYOR

Bu yeni iPhone 17 modelinde, arka kameraların ilk kez büyük bir değişikliğe uğrayacağı ve cihazın üst orta kısmına taşınabileceği söylentiler arasında. Bu tasarım, Google Pixel'e benzeyebilir.

EKRAN İYİLEŞTİRMELERİ

2025'te tüm iPhone modellerinde ProMotion ekran teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Ayrıca, yeni ekran kaplamasının daha iyi yansıma önleyici özelliklere ve çizilme direncine sahip olacağı belirtiliyor.

GELİŞTİRİLMİŞ ÖN KAMERA

Yeni iPhone 17 modelinde, daha küçük bir Dinamik Ada ve 24 megapiksel ön kamera bekleniyor. Bu, mevcut 12 megapiksel selfie kamerasına göre önemli bir yükseltme olacak.

DAHA HIZLI ÇİPLER

iPhone 17 serisinin, A19 çip teknolojisine sahip olacağı ve bunun, yükseltilmiş 3-nanometre sürecinde üretileceği tahmin ediliyor. Yüksek kaliteli iPhone 17 modellerinde 12GB RAM'e kadar çıkabileceği söyleniyor.

MacRumors'un haberine göre, Apple'ın 2025'te tanıtacağı iPhone 17 serisinin önemli tasarım ve teknik iyileştirmelerle gelmesi bekleniyor.