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Haberler > Teknoloji > Çin merkezli teknoloji firmalarına Almanya savaş açtı! 5G ağından Huawei ve ZTE ekipmanları temizleniyor

Çin merkezli teknoloji firmalarına Almanya savaş açtı! 5G ağından Huawei ve ZTE ekipmanları temizleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çin merkezli teknoloji firmalarına Almanya savaş açtı! 5G ağından Huawei ve ZTE ekipmanları temizleniyor
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Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Almanya'dan gelen son haberlerle gündemde. Almanya, 5G ağlarında Huawei ve ZTE imzalı teknolojileri kullanmayı bırakma kararı aldı. Bu karar, siber güvenlik endişeleri nedeniyle alındı ve büyük telekom şirketleri Deutsche Telekom, Vodafone ve Telefonica ile yapılan anlaşma kapsamında uygulanacak.

Huawei ve ZTE donanımlarının aşamalı olarak kaldırılması planlanıyor. İlk aşamada, 2026 yılının sonuna kadar temel 5G ağlarındaki tüm Huawei ve ZTE donanımları temizlenecek.

İkinci aşamada ise, 2029 yılına kadar Çinli firmalar tarafından üretilen tüm ağ donanımları tamamen kaldırılacak. Bu karar, Almanya'nın Avrupa'da aldığı ilk önlem değil ve özellikle ABD'den gelen baskıların etkisiyle alındığı belirtiliyor.

Çin merkezli teknoloji firmalarına Almanya savaş açtı! 5G ağından Huawei ve ZTE ekipmanları temizleniyor - 1. Resim

Huawei, bu gelişmelerin ardından, ABD ambargosu nedeniyle işlemci üretiminde yaşadığı zorluklarla da gündeme gelmişti. Şirket, ABD ambargosu altında olduğu için ASML gibi lider üreticilerden çip/işlemci üretim makineleri satın alamıyor. TechSpot'un haberine göre, bu nedenle Huawei, kendi çip makinelerini üretmek adına Şangay yakınlarında yeni bir ARGE merkezi kuruyor ve bu merkeze milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Bu ARGE merkezinin hedefi, ASML, Canon ve Nikon tarafından üretilen makinelerle rekabet edebilecek çip üretim araçları geliştirmek. Daha gelişmiş üretim teknolojileri için ihtiyaç duyulan makineleri geliştirmek adına eski ASML çalışanları da dahil olmak üzere birçok tecrübeli personel Huawei bünyesine katılıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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