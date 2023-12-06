Elektrikli araçlar için devrim niteliğinde! 540 milyar dolar değerinde 'beyaz altın' keşfedildi

6 Aralık 2023 13:13 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 13:18

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Unilad

ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından finanse edilen yeni bir çalışmada bilim insanları, Kaliforniya'daki Salton Denizi'nin altında ne kadar lityum bulunduğunu görmek için devasa su kütlesini analiz etti. Araştırmacılar, gölün altında dünyanın en büyük 'beyaz altın' madenini keşfetmiş olabileceklerini düşünüyor.

Güney Kaliforniya'da bulunan Salton Denizi, eyaletteki en büyük göl. Bununla birlikte, gölün bir lityum rezervuarının üzerinde olduğu zaten biliniyordu ancak yeni çalışmayla büyük miktarda kimyasal elementin olduğu netleşti.

Sondajlar sonucunda dört milyon ton lityum olduğu doğrulandı ve şimdi bilim insanları, 18 milyon ton 'beyaz altın' olabileceğini iddia ediyor. Eğer bu miktar doğruysa, 382 milyondan fazla elektrikli araç bataryasına enerji sağlamak için yeterli olacaktır.

LİTYUM MADENCİLİĞİNİN S. ARABİSTAN'I

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, geçmişte yaptığı bir açıklamada, Salton Denizi'ni 'lityum madenciliğinin Suudi Arabistan'ı olarak tanımlamıştı. Artık bunun nedenini daha iyi anlayabiliyoruz.

2023 yılında bir metrik ton lityumun değeri 29 bin dolar civarındaydı. Böylece, Salton Denizi'nin 540 milyar dolar değerinde lityumla dolu olduğu varsayılabilir.

Kaliforniya Üniversitesinden jeokimya profesörü Michael McKibben, "Bu, dünyadaki en büyük lityum tuzlu su yataklarından biridir. Bu, ABD'yi lityum konusunda tamamen kendi kendine yeterli hale getirebilir ve Çin'den ithalatı durdurabilir." sözleriyle lityum keşfinin önemine vurgu yaptı.

Los Angeles Times'ın iklim yazarı Sammy Roth ise KJZZ radyoya dikkat çeken bir açıklama yaptı:

"Salton Denizi'nin güney ucunun derinliklerinde bulunan bu aşırı ısınmış yeraltı havuzunda bir miktar lityum bulunduğu uzun zamandır biliniyor. On yıllardır lityumu oradan çıkarmaya çalışan şirketler var ve özellikle son on yılda, elektrikli araçlar ve elektrik şebekesindeki enerji depolaması büyük bir ihtiyaç haline geldi. Fakat federal hükümetten gelen bu yeni rapor gerçekten göz kamaştırıcı bir rakam. Orada 382 milyon elektrikli araca pil sağlamaya yetecek kadar lityum bulunduğunu keşfettiler, bu da yollardaki araçlardan çok daha fazla bir sayıya tekabül ediyor. Eğer tüm bu lityumu alabilirsek bu çok büyük bir şey olurdu."

ABD'de 2030 yılına kadar yollardaki araçların yüzde 50'sinin elektrikli olması için çalışmalar sürüyor. Bu yüzden lityumun çıkarılması daha da önemli hale geliyor.