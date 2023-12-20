Google, doodle ile ünlü Türk mimar Sedad Hakkı Eldem'i andı

20 Aralık 2023 10:49 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:52

Google'ın uzun yıllardır kullandığı "doodle" özelliği bir kere daha gündemde. Teknoloji devi, doodle adlı tasarım özelliğini önemli ve özel günler için kullanıyor. Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

Bugün de Türkiye'deki kullanıcılar Google'a girdiklerinde Türk mimar Eldem'in doodle ile karşılaşıyor. Osmanlı dönemi evler ve geçtiğimiz yüzyıldaki saray ve köşk çalışmaları ile klasik mimari üzerine ihtisas sahibi olmuş Sedad Hakkı Eldem, 115. yaş günü nedeniyle doodle oldu.

Google'ın ana sayfasındaki mimar Sedad Hakkı Eldem için yer alan doodle'a tıklayan kullanıcılar, Türk mimar Eldem ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle görselinde, Eldem'in yanı sıra kalem ve bina çizimleri de yer aldı.

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR?

Mimar Sedad Hakkı Eldem, 20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğmuştur. Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğuydu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca, liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir.

Eldem, 1924 yılında İstanbul'a döndü, 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi. 1932'de İstanbul’da kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermeye başladı, 1978'de emekli oluncaya değin Akademi öğretim üyeliği görevini sürdürdü.

Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalar yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etti. Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili olarak 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeninde, daha sonradan 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda görev aldı.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948’de Lozan’da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği’nde (UIA) Türkiye’yi temsil etti. 1986’da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. 7 Eylül 1988'de İstanbul’da öldü ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.