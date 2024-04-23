Goolge aramaları artık yapay zeka desteği ile cevaplanacak!

Google yıllardır SEO (Arama motoru optimizasyonu) sayesinde aradığınız içeriği kolayca karşınıza çıkartabiliyordu. Şirket artık yeni özellikler test etmeye başladı.

Google, bir süredir uygulamalarını yapay zeka ile güçlendirmeye çalışmaları yürütüyordu. SGE (Search Generative Experience) isimli bu yeni hizmet, kullanıcıların Google'da yaptığı aramaları yapay zeka ile hızlıca cevap vermeyi amaçlıyor.

Google, SGE özelliğini seçmemiş olsanız bile, artık Google Arama sonuçlarında yapay zeka özelliklerini test ediyor. Bir Google sözcüsü Search Engine Land'e yaptığı açıklamada, bunun "ABD'deki arama trafiğinin küçük bir yüzdesinde, sorguların bir alt kümesi üzerinde" bir test olduğu doğrulandı.

Mayıs 2023'te Google, arama yapanların Google SGE sonuçlarını görmelerini sağlayan test sayfasını kullanıcıların erişimine açtı. Artık ABD'deki bazı kullanıcılar bu yapay zeka cevaplarını test sürecine dahil olmasalar dahi görebilecekler.

TEST SÜRECİNDEN ÇIKIYOR

Google, SGE'yi seçmemiş olan kullanıcılarına yapay zeka sonuçlarını göstermeye başlamasının nedeni, kullanıcılarından geri bildirim alarak bu özelliği geliştirmek istediklerini Search Engine Land'a açıklamalarda bulundu. Google, bu şekilde geri bildirim alabileceklerini ve daha genel bir nüfusun bu teknolojiyi nasıl yararlı bulacağını öğrenebileceklerini açıkladı.

Google, bu yeni yapay zeka paneli ile artık kendi arama platformunda daha fazla reklam gösterebilecek. Google'ın yapay zeka cevapları web sitelerinin artık daha fazla reklamını yaparak sitelerin hem organik hem de standart arama sonuçlarını artırabilir. Muhtemelen yapay zeka, sorulan sorulara bağlı olarak daha fazla bilgi verebileceğinden web sitelerinin okunma sayılarını düşürebilir.

Google'ın ABD'de yaptığı denemelerin ardından yapay zeka özelliklerini, küresel çapta denemeye başladı. İngiltere, ABD ve Hindistan'da bulunan kullanıcılar yapay zeka ile oluşturulan cevaplara artık ulaşabilirler.

Google'ın bu yeni özelliği Türkiye'de ne zaman kullanıcılara sunacağı henüz belli değil.