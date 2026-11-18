Oyun dünyasının 13 yıldır beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için geri sayım başladı. İlk olarak Yeni Zelanda'da 14.00'te erişime açılması beklenen oyun, Türkiye'de ise gece yarısı oynanabilecek. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu çıkış saatini beklerken, çalışanlar izin alıyor, şirketler özel tatil ilan ediyor, bazı oyunseverler ise eşleriyle anlaşma yapıyor.

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Rockstar Games'in geliştirdiği GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Serinin bir önceki oyunu GTA 5'in 2013 yılında piyasaya sürülmesinin ardından geçen 13 yıl, yeni oyuna yönelik beklentiyi artırdı.

Oyuncular, Florida'dan esinlenilen Leonida eyaletine ve Vice City'ye geri dönmeye hazırlanırken, GTA 6 heyecanı iş yerlerinden sosyal medyaya kadar yayıldı.

GTA 6 çılgınlığı dünyayı sardı: 13 yıllık bekleyiş saatler sonra bitiyor

YENİ ZELANDA'DA SAAT 14.00'TE BAŞLIYOR

GTA 6'nın farklı ülkelerde yerel saatle gece yarısı erişime açılacak olması, oyuncular arasında saat farkı tartışmasını başlattı.

Yeni Zelanda'daki oyuncuların Türkiye saatiyle 18 Kasım 14.00'te, Türkiye'deki oyuncuların ise 19 Kasım saat 00.00'da oyuna erişmesi bekleniyor.

Bazı oyuncular, "Yeni Zelanda hilesi" olarak adlandırılan yöntemle konsollarının bölge ayarlarını değiştirerek oyuna daha erken girmeye çalışıyor. Ancak bu yöntemin her hesapta ve platformda işe yarayacağı garanti değil.

GTA 6 çılgınlığı dünyayı sardı: 13 yıllık bekleyiş saatler sonra bitiyor

GTA 6 İÇİN İŞTEN İZİN ALIYORLAR

Oyunun çıkış tarihi, çalışanların izin planlarına da yansıdı.

İnsan kaynakları yazılımı şirketi BrightHR'ın 1,2 milyondan fazla çalışanın kayıtları üzerinden yaptığı incelemeye göre, 19 Kasım için yıllık izinler geçen yılın aynı gününe kıyasla yüzde 7,9 arttı. İzin taleplerinin yüzde 4,6'sında GTA'nın adı geçti.

GTA 6 çılgınlığı dünyayı sardı: 13 yıllık bekleyiş saatler sonra bitiyor

Hollanda'da ise 20-40 yaş arası erkek çalışanların 19 Kasım için yaptığı izin taleplerinde yüzde 289'luk artış kaydedildi. Ancak bu artışın tamamının GTA 6'dan kaynaklandığı kesin olarak belirlenmiş değil.

GTA 6 çılgınlığı dünyayı sardı: 13 yıllık bekleyiş saatler sonra bitiyor

ŞİRKET TATİL VERDİ, OYUNCU EŞİYLE SÖZLEŞME İMZALADI

Oyun heyecanına bazı şirketler de katıldı. Logitech, yaklaşık 7 bin 300 çalışanına oyun oynamak için bir günlük özel izin hakkı tanıdı.

Singapur'da yaşayan içerik üreticisi Julian Tay ise GTA 6'yı yaklaşık 10 gün boyunca rahatça oynayabilmek için eşiyle yazılı bir anlaşma hazırladı.

Anlaşmada oyun sırasında rahatsız edilmemesi ve günlük taleplerin mümkün olduğunca görev aralarına bırakılması gibi maddeler yer aldı. Tay, sosyal medyada gündem olan sözleşmenin şaka amacıyla hazırlandığını açıkladı.

GTA 6 çılgınlığı dünyayı sardı: 13 yıllık bekleyiş saatler sonra bitiyor

GTA 6 NEDEN BU KADAR BEKLENİYOR?

GTA 6'ya yönelik ilginin arkasında, serinin satış başarısı ve uzun geliştirme süreci bulunuyor.

GTA 5'in satışları 230 milyon adedi aşarken, GTA serisinin toplam satışları 475 milyonun üzerine çıktı.

GTA 6 çılgınlığı dünyayı sardı: 13 yıllık bekleyiş saatler sonra bitiyor

Rockstar Games'in açıkladığı verilere göre GTA 6'nın ikinci fragmanı, ilk 24 saatte 475 milyon kez izlendi.

Yeni oyunda Jason Duval ve Lucia Caminos adlı iki karakterin hikayesi anlatılacak.

Oyuncular, Vice City'nin de bulunduğu geniş bir açık dünyayı keşfedebilecek.

GTA 6 çılgınlığı dünyayı sardı: 13 yıllık bekleyiş saatler sonra bitiyor

GÖZLER ŞİMDİ İLK OYNANIŞ VİDEOLARINDA OLACAK

Oyunun çıkışıyla birlikte sosyal medyada ilk oynanış videolarının, canlı yayınların ve oyuncu yorumlarının yoğunlaşması bekleniyor.

Ön yükleme işlemlerini tamamlayan kullanıcılar çıkış saatini beklerken, henüz indirmeyen oyuncular için 212 GB'a kadar depolama alanı gerekebileceği belirtiliyor.

GTA 6 çılgınlığı dünyayı sardı: 13 yıllık bekleyiş saatler sonra bitiyor

GTA 6 ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. Bilgisayar sürümünün ne zaman yayımlanacağı ise henüz açıklanmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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