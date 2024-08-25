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Haberler > Teknoloji > Keşke yapay zeka patron olsa! İnsandan çok yazılıma güveniyoruz

Keşke yapay zeka patron olsa! İnsandan çok yazılıma güveniyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Keşke yapay zeka patron olsa! İnsandan çok yazılıma güveniyoruz

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler sohbet botlarından biri olan ChatGPT, Kasım 2022’de piyasaya sürüldükten sonraki ilk ayda 153 milyon ziyaretçinin akınına uğradı.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ- Nisan 2024’te ise 2 milyar ziyaretle zirveye ulaştı. Yapay zekânın kullanımı ile birlikte bu teknolojiye duyulan güven de artıyor. Kaspersky tarafından yapılan “Heyecan, Batıl İnanç ve Büyük Güvensizlik - Küresel Tüketiciler Dijital Dünya ile Nasıl Etkileşim Kuruyor” başlıklı araştırma bu anlamda ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırmaya göre Türkiye’deki katılımcıların %40’ı yapay zekânın tarafsızlığı nedeniyle bir insandan daha adil bir patron olabileceğine inanıyor. Yapay zekânın etkin bir rol oynayabileceği bir diğer alan da eğitim olarak öne çıkıyor. Türkiye’deki katılımcıların yarısından fazlası (%62) yakın gelecekte çocukların sanal deneyimler ve Metaverses aracılığıyla eğitileceğini öngörüyor. Katılımcıların yarısı (%50) yapay zekânın şimdiden hayatlarının kaçınılmaz bir parçası hâline geldiğine inanırken, %45’i yapay zekânın birçok heyecan verici fırsatı beraberinde getirme ve herkes için geleceği iyileştirme potansiyeli konusunda olumlu bir bakış açısına sahip. Katılımcıların %58’i yapay zekanın güvenilir bir sanat eseri üreticisi olduğuna inanıyor.

Yapay zekâ günlük hayatta güvenilir bir yol arkadaşı ve asistan olarak da görülüyor. Türkiye’den ankete katılanların dörtte üçünden fazlası (%79) günlük hayatlarını daha verimli bir şekilde yürütmek için yapay zekâyı kullanmayı istiyor. Katılımcıların yarısından fazlası (%57) çevrim içi sohbet için bir yapay zekâ sohbet robotu kullanmaya hazır. %44’ü ise arkadaşlık uygulamasında doğru partneri bulmalarına yardımcı olması için yapay zekâya güvenebileceğini söylüyor. %56’sı, sanal karakterlerin gerçek hayattaki partnerlerin yerini almaya başlaması hâlinde insan ilişkilerinin yapay zekânın etkisiyle değişeceğine inanıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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