Keşke yapay zeka patron olsa! İnsandan çok yazılıma güveniyoruz

Dünyanın en popüler sohbet botlarından biri olan ChatGPT, Kasım 2022’de piyasaya sürüldükten sonraki ilk ayda 153 milyon ziyaretçinin akınına uğradı.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ- Nisan 2024’te ise 2 milyar ziyaretle zirveye ulaştı. Yapay zekânın kullanımı ile birlikte bu teknolojiye duyulan güven de artıyor. Kaspersky tarafından yapılan “Heyecan, Batıl İnanç ve Büyük Güvensizlik - Küresel Tüketiciler Dijital Dünya ile Nasıl Etkileşim Kuruyor” başlıklı araştırma bu anlamda ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırmaya göre Türkiye’deki katılımcıların %40’ı yapay zekânın tarafsızlığı nedeniyle bir insandan daha adil bir patron olabileceğine inanıyor. Yapay zekânın etkin bir rol oynayabileceği bir diğer alan da eğitim olarak öne çıkıyor. Türkiye’deki katılımcıların yarısından fazlası (%62) yakın gelecekte çocukların sanal deneyimler ve Metaverses aracılığıyla eğitileceğini öngörüyor. Katılımcıların yarısı (%50) yapay zekânın şimdiden hayatlarının kaçınılmaz bir parçası hâline geldiğine inanırken, %45’i yapay zekânın birçok heyecan verici fırsatı beraberinde getirme ve herkes için geleceği iyileştirme potansiyeli konusunda olumlu bir bakış açısına sahip. Katılımcıların %58’i yapay zekanın güvenilir bir sanat eseri üreticisi olduğuna inanıyor.

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Yapay zekâ günlük hayatta güvenilir bir yol arkadaşı ve asistan olarak da görülüyor. Türkiye’den ankete katılanların dörtte üçünden fazlası (%79) günlük hayatlarını daha verimli bir şekilde yürütmek için yapay zekâyı kullanmayı istiyor. Katılımcıların yarısından fazlası (%57) çevrim içi sohbet için bir yapay zekâ sohbet robotu kullanmaya hazır. %44’ü ise arkadaşlık uygulamasında doğru partneri bulmalarına yardımcı olması için yapay zekâya güvenebileceğini söylüyor. %56’sı, sanal karakterlerin gerçek hayattaki partnerlerin yerini almaya başlaması hâlinde insan ilişkilerinin yapay zekânın etkisiyle değişeceğine inanıyor.

