Meta'dan 'İsrail' hamlesi! Yüzlerce hesap kapatıldı

Meta, aralarında İsrail'in de bulunduğu birçok ülkede dezenformasyon oluşturma amacıyla yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı yüzlerce sahte hesabı kapattığını duyurdu.

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya ve mesajlaşma platformları olan Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 2024'ün ilk çeyreğine dair tehdit raporunu paylaştı.

Meta'nın yayımladığı raporda Bangladeş, Çin, Hırvatistan, İran ve Rusya gibi ülkelerde sekteye uğratılan gizli etki kampanyalarına ilişkin bilgiler paylaşılırken, bunların çoğunun hedef kitle oluşturma çalışmalarının başlarında tespit edildiği ve kaldırıldığı belirtildi.

İSRAİL'DE 510 FACEBOOK HESABI KAPATILDI

Raporda, İsrail merkezli bir 'koordineli özgün olmayan davranış' ağının medya kuruluşlarının ve tanınmış kişilerin sayfaları altında muhtemelen yapay zeka tarafından oluşturulmuş yorumları yayınladığı belirtildi.

Raporda, söz konusu davranışlarla şirket politikasını ihlal ettiği için İsrail'den 510 Facebook hesabı, 11 sayfa ve bir grup ile Instagram'daki 32 hesabın kaldırıldığı bildirilerek, bu ağın özellikle ABD ve Kanada'daki kitleleri hedef aldığı kaydedildi.

İSRAİL'İN ASKERİ EYLEMLERİNE ÖVGÜLER

Bu ağın, uluslararası ve yerel medya kuruluşlarının ve ABD'li kongre üyeleri de dahil olmak üzere siyasi ve tanınmış kişilerin Facebook sayfalarına yorum yaptığına işaret edilen raporda, bu yorumlardan bazılarının muhtemelen yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Raporda, bu ağa ait hesapların, Yahudi öğrenciler, Afro-Amerikanlar ve "endişeli" vatandaşlar gibi hedeflenen ülkelerdeki yerel halk gibi davrandığına değinilerek, hesapların genellikle Gazze'deki duruma ilişkin İngilizce olarak, rehinelerin serbest bırakılması çağrıları, İsrail'in askeri eylemlerine övgü ve "kampüs antisemitizmi" ile Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) eleştiriler gibi konularda paylaşım yaptığı aktarıldı.

KİMLİKLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ağın arkasındaki kişilerin kimliklerini ve koordinatlarını gizlemeye çalıştığı vurgulanan raporda, Meta'nın Tel Aviv merkezli bir "siyasi pazarlama ve ticari istihbarat" firması olan STOIC ile bağlantılar bulduğu bildirildi.