Microsoft yıllardır platformunda bulunan uygulamasının fişini çekiyor! Peki neden?

Microsoft, Windows 10 ve Windows 11 için kullanıma sunduğu Paint 3D uygulamasını kaldırıyor. Yakın zamanda kullanıcıların kullandığı uygulamanın desteği sonlandırılacak.

Apple, Microsoft’un Bing’i varsayılan arama motoru olarak kullanması için sunduğu hiçbir teklifi reddetti

Apple, Microsoft’un Bing’i varsayılan arama motoru olarak kullanması için sunduğu hiçbir teklifi reddetti

Microsoft ile dalga geçmişti! Elon Musk'tan siber kaos kararı.. Tüm sistemlerinden sildi

Microsoft ile dalga geçmişti! Elon Musk'tan siber kaos kararı.. Tüm sistemlerinden sildi

Microsoft, 2016 yılında tanıttığı ve kullanıcıların Windows 10’da 3D modeller ile sanat eserleri oluşturmasına imkan tanıyan Paint 3D uygulamasını resmen sona erdiriyor. Beklentilerin altında kalan Paint 3D, geniş bir kullanıcı kitlesi oluşturmayı başaramadı ve bu nedenle şirket, 4 Kasım itibarıyla uygulamanın indirilmesini ve güncellemelerini durdurma kararı aldı.

KLASİK PAİNT UYGULAMASINA GERİ DÖNÜŞ

Paint 3D, 2021 yılında Windows 10’un başlangıç uygulamaları arasından kaldırılmış ve Microsoft Store üzerinden indirilebilir hale getirilmişti. Ancak 4 Kasım’dan sonra uygulama, Microsoft Store’dan da kaldırılarak tamamen kullanımdan çekilecek ve bu tarihten sonra destek almayacak. Microsoft, Paint 3D’nin sona ermesiyle birlikte odağını klasik Paint uygulamasına kaydırıyor ve bu uygulamaya yapay zeka dahil çeşitli yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Windows 11 için yeniden boyutlandırılabilir çizim araçları, yeni kalem ve silgi gibi özellikler üzerinde çalışan Microsoft, 3D sanat eseri oluşturma hedefinden vazgeçerken, 2D sanat deneyimini geliştirmeye odaklanacak. Paint 3D, Microsoft’un 3D dünyasındaki denemeleri arasında yerini almış olsa da, tarihe karışarak yerini klasik Paint’in yeniliklerine bırakacak.