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Haberler > Teknoloji > Microsoft'un "fotoğrafları konuşturan uygulaması" haftaya damgasını vurdu

Microsoft'un "fotoğrafları konuşturan uygulaması" haftaya damgasını vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Microsoft&#039;un &quot;fotoğrafları konuşturan uygulaması&quot; haftaya damgasını vurdu

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Microsoft'un fotoğraftan video oluşturabilen yapay zeka uygulaması "VASA-1", Meta'nın "ChatGPT"ye rakip olan "Llama 3" ve Adobe'nin "Express" uygulaması yapay zeka alanında yeni aktörler olarak sahne almaya başladı.

OpenAI'ın "ChatGPT" ve Google'ın "Gemini" gibi art arda geliştirdiği uygulamalarla dikkatleri üzerine çekmesinin ardından, teknoloji devi diğer şirketler de yapay zeka uygulamalarını piyasaya sunmaya devam ediyor.

ADOBE EXPRESS MOBİLDE 

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, görüntü düzenleme yazılımı Photoshop'un sahibi olan Adobe, "Adobe Express" mobil uygulamasını ücretsiz olarak kullanıma sunduğunu duyurdu.

Şirketin yapay zeka destekli yeni uygulaması ile kullanıcılar yazılı halde girdiler vererek görüntülü sonuçlar elde edebiliyor.

Uygulama ile kullanıcılar yapay zeka yardımıyla arka plan değiştirme, etkileyici yazı karakterleri oluşturma ve sosyal medya platformlarına özel içerik üretme gibi işlemleri çok basit şekilde yapabiliyor.

Microsoft'un

META AI HER YERDE 

ChatGPT ile kızışan yapay zeka sohbet robotu yarışında Meta da attığı adımlarla etkili olmaya başlıyor. Bu amaçla Eylül 2023'te tanıtılan Meta AI asistanı, artık Instagram, Facebook, WhatsApp ve Messenger'a entegre ediliyor.

Şirket ayrıca, büyük dil öğrenme modeli olan Llama 3'ü de duyurdu. Tıpkı ChatGPT'de olduğu gibi kod yazabilen ve kullanıcılarla sohbet edebilen yeni dil modeli ile Meta da bu yarışta iddialı bir konuma gelmiş oldu.

Öte yandan Meta AI, WhatsApp'ta benzersiz bir deneyim sunacak. Meta AI, WhatsApp'ta kullanıcı girdisine göre görüntüler oluşturabilecek.

Microsoft'un

FOTOĞRAFLAR ARTIK VİDEO OLUYOR

Haftanın en önemli gelişmelerinden birini de Microsoft gerçekleştirdi. Teknoloji devi ürettiği yapay zeka modeli ile deepfake (derin sahte) videolar üretmeye imkan sağlıyor.

Microsoft'un yapay zeka aracı, fotoğrafları daha gerçekçi videolara çeviriyor. VASA-1, herhangi bir fotoğrafı ya da çizimi alıp, var olan bir ses dosyası ile birleştirebiliyor.

VASA-1, sahip olduğu yapay zeka ile fotoğraflardan yüz ifadeleri ve kafa hareketleri oluşturabiliyor. Uygulama, konuşmalara uygun ağız hareketleri üretebilirken fotoğraflara şarkı da söyletebiliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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