Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Okyanus ve atmosferi inceleyecek! NASA'nın yeni iklim gözlem uydusu uzaya fırlatıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Nasa, Uydu, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    En az 3 yıl boyunca atmosferi ve okyanusları incelemesi hedeflenen NASA'nın yeni iklim gözlem uydusu PACE uzaya gönderildi. Uydudan elde edilen verilerin fırtına ve diğer şiddetli hava olaylarını tahmin etmeye yardımcı olması bekleniyor.

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) en gelişmiş iklim gözlem uydusu Plankton, Aerosol ve Cloud, Okyanus Ekosistemi Uydusu (PACE), ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

    En az 3 yıl boyunca atmosferi ve okyanus biyolojisini incelemesi hedeflenen PACE, her iki günde bir aerosol ve bulutlardan veri toplayacak, atmosferin durumunu, ekosistemleri ve okyanuslardaki değişimi gözlemleyecek.

    FIRTINA VE HAVA OLAYLARI TAHMİN EDİLEBİLECEK

    Uydudan elde edilen verilerin fırtına ve diğer şiddetli hava olaylarını tahmin etmeye, havadaki partikül ve okyanuslardaki alg türlerinin tespitine yardımcı olması bekleniyor. PACE, aynı zamanda havadaki partiküllerin bulut oluşumlarını ve gezegenin ısı dengesini nasıl etkilediğinin belirlenmesine katkı sağlayacak.Araştırmacılar, ilk verileri bir iki ay içinde almayı bekliyor.

    'BAŞKA BOYUT SUNACAK'

    PACE projesinde yer alan NASA Oşinografı Jeremy Werdell, mevcut gözlem uydularının 7-8 renk algılayabildiğini ancak PACE'in 200 farklı rengi tespit edebileceğini belirtti.

    NASA'nın Yer Bilimleri Direktörü Karen St. Germain de diğer uyduların gözlemlerine kıyasla "PACE'in bu alana başka bir boyut sunacağını" ifade etti.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    NasaUydu
    Haberler > Teknoloji > Okyanus ve atmosferi inceleyecek! NASA'nın yeni iklim gözlem uydusu uzaya fırlatıldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla dönüyor - TeknolojiGururumuz Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla dönüyorFacebook ve Instagram, kötü amaçlı kullanıma karşı yapay zeka görsellerini etiketleyecek - TeknolojiFacebook ve Instagram yapay zeka görsellerine savaş açtıUzayda hareketlilik! NASA, Jüpiter'in uydusu Io'daki volkanik patlamaları kaydetti - TeknolojiUzayda hareketli dakikalar! NASA, anbean görüntülediYapay Zeka, 2000 yıllık parşömenin gizli metnini ortaya çıkardı - Teknoloji2000 yıllık gizli metin gün yüzüne çıkıyorSavunmada rekor ihracat! Suudi Arabistan 60 AKINCI TİHA istiyor - TeknolojiSavunmada rekor ihracat! Suudi Arabistan 60 AKINCI TİHA istiyor3 kez ertelenmişti: SpaceX'ten Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş tarihiyle ilgili yeni açıklama - TeknolojiAlper Gezeravcı Dünya'ya ne zaman dönecek?BAYKAR, Ukrayna'da İHA ve SİHA tesisi kuruyor! - TeknolojiBAYKAR'ın yurt dışındaki ilk fabrikası olacak!Alper Gezeravcı'nın dönüşü bir kez daha ertelendi! - TeknolojiAlper Gezeravcı'nın dönüşü bir kez daha ertelendi!'Ekşi Sözlük'te çete skandalı! Şikayetler artınca ortaya çıktı - Teknoloji'Ekşi Sözlük'te çete skandalı! Şikayetler artınca ortaya çıktı107 bin TL'lik etiketi var! Apple'ın yeni ürünü Vision Pro ikinci gününde hacklendi - Teknoloji107 bin TL'lik etiketi var! Apple'ın yeni ürünü Vision Pro ikinci gününde hacklendi
    Sonraki Haber Yükleniyor...