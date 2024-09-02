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Samsung, katlanabilir telefon kullanıcılarına müjdeyi verdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsung, katlanabilir telefon kullanıcılarına müjdeyi verdi!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri, çift ekranlı çeviri işlevi sunan yenilikçi bir özellikle donatıldı. Bu özellik sayesinde, farklı dillerde konuşan kişilerle gerçek zamanlı olarak iletişim kurarken, çeviriler hem Kapak Ekranı’nda hem de Ana Ekran’da görüntülenebilecek.

Samsung'un bu yeniliği, katlanabilir telefon kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlıyor. Özellikle iş seyahatlerinde veya farklı dillerdeki kişilerle iletişimde olan kullanıcılar için bu özellik büyük bir avantaj sunuyor. Ancak, bu işlevselliği ilk kez tanıtan marka Samsung değil, Google olmuştu. Google’ın Pixel Fold cihazında da sunulan bu özellik, Samsung cihazları ile daha erişilebilir hale geldi.

Samsung, katlanabilir telefon kullanıcılarına müjdeyi verdi! - 1. Resim

GOOGLE ÇEVİRİ İLE ÇİFT EKRAN DESTEĞİ

Google, Pixel Fold’da tanıttığı çift ekranlı çeviri modunu, şimdi Samsung cihazları dahil diğer katlanabilir cihazlara da getiriyor. Android Authority'nin haberine göre, Google Çeviri uygulaması, Android’deki Yüz Yüze Konuşma modunda artık katlanabilir cihazlarda çift ekran desteği sunuyor. Bu yenilik, çevirilerin karşı tarafa daha kolay iletilmesini sağlıyor ve Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinde de sorunsuz çalışıyor.

Samsung, katlanabilir telefon kullanıcılarına müjdeyi verdi! - 2. Resim

ESKİ MODELLER İÇİN GÜNCELLEME GEREKLİ Mİ?

Samsung Galaxy Z Fold ve Z Flip sahipleri, bu yeni özellikten faydalanmak için One UI 6.1.1 güncellemesini beklemek zorunda değil. Google Çeviri uygulamasını indirip çift ekran çeviri özelliğini hemen kullanabilirler. Ancak, eski Galaxy Z Fold ve Z Flip modellerinde bu özelliğin çalışıp çalışmadığı henüz kesinleşmedi.

Samsung, katlanabilir telefon kullanıcılarına müjdeyi verdi! - 3. Resim

ÇİFT EKRAN ÇEVİRİ NASIL KULLANILIR?

Bu yeni özelliği kullanmak oldukça basit:

  • Google Çeviri uygulamasını açın, ekranın sol alt köşesindeki Konuşma moduna tıklayın ve ardından sağ üst köşedeki Yüz Yüze modunu seçin.
  • İki çeviri penceresi arasında yer alan katlanabilir telefon simgesine dokunun.
  • Telefonunuzda “Çift ekran açık” şeklinde bir bildirim görünecek ve özellik kullanılabilir hale gelecektir.

Samsung'un yeni çift ekran çeviri özelliği, telefon sahiplerinin kullanım deneyimini günlük hayatta oldukça kolaylaştıracak. Google Çeviri uygulamasını kullanarak yeni özelliği hemen deneyebilirsiniz. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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