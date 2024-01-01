Savunma uçuşa geçiyor! KAAN, KIZILELMA, ANKA-3, SİPER...

1 Ocak 2024 07:34 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 07:50

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Bu yıl hayata geçecek projelerin başında insansız süpersonik savaş uçağı KIZILELMA geliyor. KIZILELMA’nın, yılın ilk aylarında seri üretime alınması planlanıyor. 2023’ün son günlerinde, Ankara semalarında boy gösteren hayalet SİHA’mız ANKA-3 için geri sayım başladı.

Türkiye’nin ilk millî muharip uçağı KAAN çok yakında Gök Vatan ile buluşacak. Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2’nin testleri sürüyor. 11 tonluk, 20 kişilik kapasiteye sahip T925 helikopteri ilk uçuşunu 2024 yılı içinde yapacak.

Türkiye’nin katmanlı hava savunma sisteminin önemli bir parçası olan uzun Menzilli Hava Savunma ve Füze Sistemi Siper Ürün-1, bu yıl Hava Kuvvetleri’nin kullanımına sunulacak. Donanma, yakın mesafede hava ve su üstü hedeflerini parçacıklı mühimmatla etkisiz hâle getiren GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi’ni bekliyor. Gemilerin hava savunma radarı işlevini üstlenecek CENK de envantere girecek.

GÖKYÜZÜNE YENİ GÖZ: BAHA

HAVELSAN’ın, bulutaltı insansız hava aracı BAHA envantere girdi. BAHA, takip, istihbarat, elektronik harp, kaçakçılık ve terörle mücadele gibi görevler üstlenecek. Dikey iniş ve kalkış yeteneğine sahip BAHA, insansız sistemlerle ortak harekât gerçekleştirebiliyor.