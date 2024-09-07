Sony'den oyun dünyasını değiştirecek hamle! Xbox şimdi bitecek...

GTA 6 için beklenen büyük hamle sonunda geldi! Rockstar Games, yıllardır büyük bir merakla beklenen GTA 6'nın pazarlama haklarını Sony’ye sattı. Bu hamle, oyun dünyasında dengeleri değiştirebilir. İşte detaylar…

Uzun süredir söylentilere konu olan bu anlaşma, sonunda gerçek olabilir. Sony, Rockstar Games’in GTA 6 pazarlama haklarını satın alarak, oyunu PlayStation 5 ve yakında piyasaya sürülecek olan PS5 Pro ile pazarlama stratejilerine dahil etmeyi planlıyor. Bu anlaşma, Sony’nin GTA 6’yı PlayStation platformu için ön plana çıkaracağı ve Microsoft’un Xbox Series X/S platformundaki reklam görünürlüğünü azaltacağı anlamına geliyor.

İKİNCİ FRAGMAN 2024 OYUN ÖDÜLLERİ'NDE GELECEK Mİ?

İddialara göre, GTA 6'nın ikinci fragmanı 2024 Aralık ayında düzenlenecek The Game Awardsetkinliğinde yayınlanacak. Üstelik bu fragmanın PlayStation logosu ile birlikte geleceği ve Sony’nin resmi olarak pazarlama anlaşmasını duyuracağı tahmin ediliyor. Bu da, GTA 6’nın tanıtımında PlayStation 5'in ön plana çıkmasını sağlayacak ve oyunun lansmanı için büyük bir avantaj oluşturacak.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games’in yaptığı son açıklamalara göre GTA 6, 2025 yılında ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için çıkış yapacak. Oyun için herhangi bir gecikme beklenmiyor ve geliştirme süreci planlandığı gibi ilerliyor. Rockstar, çalışanlarını ofise geri çağırarak oyunun zamanında çıkması için yoğun bir mesai harcadığını duyurdu.

XBOX KULLANICILARINI NELER BEKLİYOR?

Sony’nin bu büyük pazarlama hamlesi, Xbox Series X/S kullanıcıları için endişe oluşturabilir. Ancak uzmanlar, oyunun Xbox platformunda da oynanabilir olacağını, yalnızca pazarlama anlamında Sony’nin daha baskın olacağını belirtiyor. Sony, bu anlaşma ile GTA 6’yı PS5 ve PS5 Pro ile daha fazla bağdaştırmayı hedefliyor.