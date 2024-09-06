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Uzun süredir bekleniyordu! Playstation 5 Pro çıkış tarihi sızdırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzun süredir bekleniyordu! Playstation 5 Pro çıkış tarihi sızdırıldı
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sony'nin merakla beklenen PlayStation 5 Pro modeli hakkında yeni sızıntılar gün yüzüne çıktı. Daha güçlü donanım özellikleri ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çeken PS5 Pro’nun, çok yakında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. İşte PS5 Pro'nun çıkış tarihi ve merak edilen detaylar…

PS5 Pro’nun yalnızca dijital sürüm olarak piyasaya sürüleceği iddiaları gündemde. Sony'nin bu hamlesi, maliyetleri düşürme stratejisinin bir parçası olabilir.

Uzun süredir bekleniyordu! Playstation 5 Pro çıkış tarihi sızdırıldı - 1. Resim

PLAYSTATİON 5 PRO TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?

Wccftech'in haberine göre, PlayStation 5 Pro'nun tanıtımının önümüzdeki hafta yapılacağını iddia etti. Buna göre, PS5 Pro’nun 10 veya 11 Eylül’de tanıtılması planlanıyor. Resmi duyurunun ardından State of Play etkinliğinde yeni birinci parti oyunlar ve "dünya prömiyeri" içeriklerle karşılacağız. Etkinlik, Eylül'de veya yıl sonunda yapılacak The Game Awards'ta gerçekleşebilir.

Uzun süredir bekleniyordu! Playstation 5 Pro çıkış tarihi sızdırıldı - 2. Resim

PS5 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Sony’nin PlayStation 5 Pro modelinde önemli performans iyileştirmeleri sunması bekleniyor. Standart PS5'te yer alan 10.28 teraflop gücündeki GPU yerine PS5 Pro, 33.5 teraflop sunacak. Bu güç, daha hızlı ışın izleme ve yüksek kaliteli grafikler sağlayacak. Ayrıca, PS5 Pro’nun yapay zeka hızlandırıcısına, PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) adı verilen bir upscaling/antialiasing teknolojisine ve 1TB depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor.

Uzun süredir bekleniyordu! Playstation 5 Pro çıkış tarihi sızdırıldı - 3. Resim

Henüz Sony'den resmi bir açıklama gelmedi, ancak PlayStation 5 Pro'nun özelliklerine dair sızan bilgiler ve geliştiricilerin Gamescom 2024'teki açıklamaları, yeni konsolun tanıtımına çok yaklaşıldığını gösteriyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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