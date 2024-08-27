PlayStation 5'in çıkış tarihi belli olmuş olabilir! PS5 Pro hangi özelliklerle gelecek?

Oyun dünyasının lider isimlerinden Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 Pro ile ilgili heyecan verici gelişmelerle gündemde. PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi ve özellikleri hakkındaki söylentiler, oyun severleri sabırsızlandırıyor.

Sony, henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, sektörden gelen bilgiler PlayStation 5 Pro'nun çok yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

PLAYSTATİON 5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Özellikle Gamescom 2024'te sızdırılan bilgilere göre, geliştiriciler PS5 Pro'nun teknik özelliklerine çoktan erişmiş durumda. Gizmochina'nın haberine göre, PS5 Pro'nun Eylül ayında tanıtılıp, Kasım ayında raflardaki yerini alacağı öngörülüyor. Bu çıkış takvimi, PS4 Pro'nun lansmanıyla da paralellik gösteriyor. Konsolun fiyatının ise 600-700 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

PLAYSTATİON 5 PRO HANGİ ÖZELLİKLERLE GELECEK?

PlayStation 5 Pro, standart PS5'e göre birçok yenilik ve performans artışı sunacak. PS5 Pro'nun Unreal Engine 5 ile standart modelden çok daha hızlı çalışması bekleniyor. İtalyan oyun sitesi Multiplayer ise, bazı geliştiricilerin oyun çıkışlarını bu yeni konsol nedeniyle ertelediklerini bildirdi.

Teknik özellikler bakımından, PlayStation 5 Pro'nun rasterize edilmiş render performansında %45'lik bir artış sağlayacağı iddia ediliyor. Bu performans artışı, daha güçlü bir GPU ve daha hızlı bellek sayesinde gerçekleşecek. Ayrıca, PS5 Pro'nun ışık izleme (ray tracing) teknolojisinde de önemli bir gelişme sunacağı belirtiliyor. Bu, oyunların daha gerçekçi ve sürükleyici olmasını sağlayacak.

Bunun yanı sıra, PS5 Pro'nun 8-bit işlemde 300 TOPS (Tera İşlem/Saniye) kapasitesine sahip özel bir makine öğrenimi mimarisi içereceği de konuşuluyor. Bu özellik, Sony'nin PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltme teknolojisini destekleyerek, daha yüksek görüntü kalitesi ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak.