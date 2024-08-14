GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu! GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar...

GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Reddit'te bir kullanıcı IMDb'nin web sitesinde Rockstar Games'in yıllardır beklenen oyunu Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihinin sızdırıldığını iddia etti. GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 sistem gereksinimleri neler? soruları sosyal medyada gündem oldu.

GTA 5'in oyun sektörünü değiştirmesinin ardından oyuncular yıllardır GTA 6'yı bekliyordu. Red dead redemption 2'nin satışa çıkmasının ardından Rockstar Games fanları artık GTA 6'nın çıkması gerektiğini ve oyun sektörünün yeniliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorlardı.

GTA 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Reddit'te "gebbos11" isimli bir kullanıcının dikkat çektiği IMDb sayfasında, Rockstar Games'in uzun süredir beklenen oyununun çıkış tarihi sızdırıldı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi "27 Ekim 2025" olarak listelendi. Ancak bu bilgi kısa süre sonra IMDb'den kaldırıldı, bu da tarihin ya yanlışlıkla paylaşıldığını ya da doğru olabileceğini düşündürüyor.

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, geçtiğimiz günlerde oyunun 2025 sonbaharında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. IMDb'de yer alan bu tarih de şirketin açıklamasıyla uyumlu. Ancak henüz resmi bir onay gelmediği için bu iddia kesin olarak kabul edilemiyor.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

GTA 6'nın sistem gereksinimleri ve çıkış tarihiyle ilgili daha fazla bilgi, Rockstar Games'in resmi duyuruları bekleniyor.

GTA 6 ABONELİK HİZMETLERİNE GELECEK Mİ?

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6 gibi büyük oyunların abonelik hizmetlerine eklenmeyeceğini açıkladı. Şirket, oyunlarının değerini korumak ve satış gelirlerini maksimize etmek amacıyla premium ön satış modelini tercih ediyor.

Zelnick, Xbox Game Pass ve PlayStation Plus gibi popüler abonelik hizmetlerinin kısa vadede kullanıcı sayısını artırabileceğini kabul etse de, Take-Two'nun bu modeli desteklemediğini vurguladı. Bu nedenle, GTA 6'nın bu tür abonelik hizmetlerinde yer alması beklenmiyor.