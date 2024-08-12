Take-Two CEO'su GTA 6 hakkında açıklamalarda bulundu! GTA 6 abonelik hizmetlerine gelecek mi?

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6 gibi büyük oyunların abonelik hizmetlerine eklenmeyeceğini açıkladı. Şirket, premium ön satış modelini tercih ederek, oyunlarının değerini korumayı ve satış gelirlerini maksimize etmeyi hedefliyor.

Son yıllarda Xbox Game Pass ve PlayStation Plus gibi abonelik hizmetleri, oyuncular arasında büyük bir popülerlik kazandı. Özellikle Türkiye'de artan döviz kurları nedeniyle bu tür aboneliklere olan ilgi de oldukça arttı. Ancak, Grand Theft Auto (GTA) serisinin arkasındaki şirket Take-Two Interactive'den gelen bir açıklama, GTA 6'nın bu hizmetlerden uzak kalacağını işaret ediyor.

Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick, şirketin en büyük oyun serileri için abonelik modelini benimsemeyeceğini açıkladı. Bu, GTA 6 başta olmak üzere, şirketin popüler oyunlarının Xbox Game Pass ve PlayStation Plus gibi hizmetlere eklenmeyeceği anlamına geliyor. Zelnick, kısa vadede aboneliklerin kullanıcı sayısını artırabileceğini kabul ederken, şirketin bu tür bir modeli desteklemediğini belirtti.

BÜYÜK OYUNLAR ABONELİK HİZMETLERİNE GELMEYECEK

Zelnick, “Kararlarımız rasyoneldir. En büyük serilerimiz için önemli geliştirme bütçelerini ve pazarlama harcamalarını telafi etmenin en iyi yolunun premium ön satışlar olduğuna inanmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

2K ve Rockstar Games’in sahibi olan Take-Two Interactive, Grand Theft Auto 6, Borderlands, Civilization ve Mafia gibi birçok popüler oyunun dağıtımını üstleniyor. Zelnick, bu büyük oyunların hiç birinin Game Pass veya PlayStation Plus gibi abonelik hizmetlerine eklenmeyeceğini yineledi.

GTA ve Red Dead Redemption gibi milyar dolarlık serilere sahip olan Take-Two, bu stratejisiyle üst düzey oyunlarını aboneliklerden uzak tutarak satış gelirlerini maksimize etmeyi hedefliyor.