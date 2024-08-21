Xbox Game Pass'e Ağustos 2024'ün ikinci yarısında eklenecek oyunlar belli oldu! Hangi oyunlar hizmete geliyor?

Microsoft, Xbox Game Pass servisine Ağustos 2024'ün ikinci yarısında eklenecek yeni oyunları açıkladı. Ayrıca, 31 Ağustos tarihinde kataloğundan çıkarılacak oyunların listesi de paylaşıldı.

Dünya genelinde 35 milyondan fazla abonesi bulunan Xbox Game Pass, oyunculara her ay yeni oyunlar sunarak popülerliğini korumaya devam ediyor. Türkiye'de de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan bu servis, oyuncular arasında büyük ilgi görüyor.

Bu ayın dikkat çeken eklemelerinden biri, Black Ops 6 beta erken erişimi oldu. Aylık abonelikle 100’den fazla oyuna sınırsız erişim sunan Xbox Game Pass, Microsoft’un yaptığı yeni anlaşmalarla sürekli güncelleniyor. Bu güncellemelerle birlikte servise yeni oyunlar eklenirken, bazı oyunlar da anlaşma süresi dolunca katalogdan çıkarılıyor.

XBOX GAME PASS AĞUSTOS OYUNLARI NELER?

Microsoft tarafından resmi olarak paylaşılan 20 Ağustos 2024 tarihli resmi liste şu şekilde:

Atlas Fallen (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 22 Ağustos

(Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 22 Ağustos Core Keeper (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 27 Ağustos

(Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 27 Ağustos Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta – 30 Ağustos

– 30 Ağustos Star Trucker (Bulut, Konsol ve PC) – 3 Eylül

Yapılan resmi açıklamaya göre Game Pass’ten 31 Ağustos tarihinde çıkarılacak oyunlar ise şunlar olacak:

Atomic Heart (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) Guilty Gear -Strive- (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) NBA 2K24 (Bulut ve Konsol)

Xbox Game Pass, oyunculara sunduğu geniş oyun yelpazesi ve sürekli güncellenen içeriğiyle, Türkiye dahil birçok pazarda lider oyun servislerinden biri olmaya devam ediyor.