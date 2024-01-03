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    Sahibinden.com'da erişim sorunu, şirketten ilk açıklama geldi

    Sahibinden.com platformu Türkiye'nin en büyük ağları arasında gösterilirken, dün akşamdan bu yana çok sayıda kullanıcı hesaplarına erişemediklerini söylüyor. Sosyal medyada platforma ilişkin skandal iddialar konuşulurken, şirketten beklenen açıklama geldi.

    Sahibinden.com&#039;da erişim sorunu, şirketten ilk açıklama geldi
    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Özellikle konut ve araba satışlarında oldukça popüler bir site olan Sahibinden.com, erişim sorunu hakkında açıklama yaptı. Şirket, dün geceden bu yana platforma erişimde karşılaşılan sorunun alan adı hizmeti sağlayan firma ile yaşanan teknik sorundan kaynaklandığını, problemin en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

    Sahibinden.com'a gece yarısından bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden yaşanan erişim sorunu devam ediyor. Siteye erişmek isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşıyor.

    SAHİBİNDEN.COM: SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

    Konu ile ilgili sahibinden.com'dan yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firma ile yaşadığımız bir teknik sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup, konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Sahibinden
    Haberler > Teknoloji > Sahibinden.com'da erişim sorunu, şirketten ilk açıklama geldi
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