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SpotIfy'den Türk sanatçılara 2 milyarlık destek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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SpotIfy&#039;den Türk sanatçılara 2 milyarlık destek
Spotify, Gelir, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Spotify, Türk sanatçılara 2 milyarlık gelir sağladığını açıkladı.

ÖMER TEMÜR - Spotify, 2024 yılı verilerini açıkladı. Spotify’ın Loud&Clear raporuna göre  geçtiğimiz yıl global müzik endüstrisine 10 milyar dolardan fazla ödeme yaparken, Türk sanatçılar 2 milyar TL’nin üzerinde gelir elde etti.  

Spotify’da 1 milyon TL’nin üzerinde gelir elde eden Türk sanatçıların sayısı ise son üç yılda üçe katlandı. Verilere göre 2024 yılında Türk sanatçılar, tüm dünyada kullanıcılar tarafından oluşturulan 289 milyondan fazla çalma listesinde yer aldı.

Bu çalma listelerinin 191 milyonu, başta ABD ve Almanya’dakiler olmak üzere Türkiye dışındaki kullanıcılar tarafından oluşturuldu.

Türk kullanıcılar ise Türk sanatçıların şarkılarını içeren yaklaşık 100 milyon adet çalma listesi oluşturdu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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