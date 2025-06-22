Çalışma ve hayat “aynı çatı altında!” Ortak ofisli rezidanslara ilgi artıyor

Pandemi sonrası dönemde değişen yaşam ve çalışma alışkanlıkları, gayrimenkul sektöründe de yeni bir dönüşümün kapısını araladı.

NECMİ ÇİÇEKCİ - Evden çalışmanın kalıcı hâle gelmesiyle birlikte, konutlardan beklentiler de yeniden şekillendi. Artık evler yalnızca barınma değil, aynı zamanda üretken bir iş ortamı sunmak zorunda. Bu değişime hızlı cevap veren emlak sektörü “ortak çalışma alanlarına sahip rezidanslar” konseptiyle dikkat çekiyor. Geleneksel konut anlayışını geride bırakan bu yeni yaşam modeli, hem yaşanabilirlik hem de işlevsellik açısından modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap veriyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan beyaz yakalılar, artık evlerinde sadece konfor değil, aynı zamanda sessiz, donanımlı ve verimli bir çalışma alanı da talep ediyor. Söz konusu talep, konut projelerinde yeni bir segmente yol açtı: paylaşımlı ofis alanları bulunan rezidanslar.





YENİ YAŞAM KÜLTÜRÜ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Danışmanları “Artık müşteriler sadece geniş salon veya manzaralı balkon sormuyor, toplantı odası, internet altyapısı ve ortak çalışma alanı da soruyor. Bu da gösteriyor ki çalışma ortamı artık evin bir uzantısı hâline geldi” diyor. Uzmanlara göre, özellikle genç profesyoneller ve girişimciler bu tür rezidanslara büyük ilgi gösteriyor. Mimari açıdan da bu yeni konseptin projelere yön verdiğini söyleyen İç Mimar ve Proje Geliştiriciler ise “Eskiden projelerde sosyal alan deyince akla sadece spor salonu ya da yüzme havuzu gelirdi. Şimdi bunların yanına coworking alanları, sessiz odalar ve mini toplantı salonları da ekleniyor. Bu değişim aslında yeni bir yaşam kültürünün sinyallerini veriyor” ifadelerini kullanıyor.

YATIRIMIN DEĞERİ ARTIYOR

Sektör uzmanlarına göre bu konsept, özellikle pandemiden sonra evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte bir ihtiyaç haline geldi. Emlak pazarlama uzmanları “İnsanlar artık hem yaşamak hem çalışmak için tercih edecekleri alanlara yatırım yapıyor. Bu tip konutlar kiralama açısından da çok avantajlı çünkü geniş bir hedef kitleye hitap ediyor” açıklamalarını yapıyor. Ortak çalışma alanı sunan rezidanslar, yeni nesil konut anlayışının en güçlü örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, bu trendin özellikle büyük şehirlerde ve dijital çalışan kitlenin yoğun olduğu bölgelerde yaygınlaşacağını öngörüyor.