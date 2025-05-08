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Spotify kullanıcılarına yeni özellik: Beğenmediğiniz şarkıları 30 günlüğüne erteleyin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spotify kullanıcılarına yeni özellik: Beğenmediğiniz şarkıları 30 günlüğüne erteleyin
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Spotify, müzik dinleme deneyimini dönüştürecek yeni özelliklerini duyurdu. Şarkıları erteleme ve oynatma listelerinde daha fazla kontrol kullanıcıları bekliyor.

Dünyanın en popüler müzik platformu Spotify, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özelliklerini tanıttı. Oynatma listesi yönetiminden şarkı sıralamasına kadar birçok yenilik sunan güncelleme, Premium kullanıcılar için daha akıcı bir deneyim vadediyor. 

SPOTİFY’DAN KULLANICI DOSTU YENİ ÖZELLİKLER

Spotify’ın yeni güncellemesi, müzik dinleme deneyimini kişiselleştirmek isteyenler için tasarlandı. Premium kullanıcılar için yenilenen sıralama özelliği, karıştırma, akıllı karıştırma ve uyku zamanlayıcısı gibi kontrollere daha kolay erişim sunuyor.

Spotify kullanıcılarına yeni özellik: Beğenmediğiniz şarkıları 30 günlüğüne erteleyin - 1. Resim

Ayrıca, oynatma listelerinin üst kısmına eklenen “Ekle”, “Sırala” ve “Düzenle” seçenekleri, listeleri yönetmeyi basitleştiriyor.  Alt menüye eklenen “+” simgesi, oynatma listesi, jam veya blend oluşturmayı hızlandırıyor.

BEĞENMEDİĞİNİZ ŞARKIYI ERTELEYİN!

Spotify’ın “Erteleme” özelliği, sıkıldığınız şarkıları 30 gün boyunca önerilerden kaldırıyor. Böylece kullanıcılar müzik önerilerini daha iyi kontrol edebiliyor. Özellikle tekrar eden önerilerden bıkanlar için ideal.

Spotify kullanıcılarına yeni özellik: Beğenmediğiniz şarkıları 30 günlüğüne erteleyin - 2. Resim

Yenilenen “gizleme” butonu ise bir şarkıyı tüm cihazlarda oynatma listesinden çıkarıyor.

KADEMELİ OLARAK KULLANIMA SUNULDU

Spotify’ın yeni özellikleri, kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı. Premium kullanıcılar, sıralama ve oynatma listesi yeniliklerini hemen deneyimleyebilir.

Spotify kullanıcılarına yeni özellik: Beğenmediğiniz şarkıları 30 günlüğüne erteleyin - 3. Resim

Ancak, tür bazlı çalma listesi özelliği henüz sadece Avustralya, İrlanda, Güney Afrika ve Birleşik Krallık’ta test ediliyor

Özelliklerin tam erişimi, cihaz ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Spotify, güncellemeleri yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Spotify kullanıcılarına yeni özellik: Beğenmediğiniz şarkıları 30 günlüğüne erteleyin - 4. Resim

YENİ ÖZELLİKLER ÜCRETSİZ KULLANICILAR İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Spotify'ın yeni özelliklerinin çoğu premium kullanıcılar için geçerli. Sıralama yenilemesi ve oynatma listesi kontrolleri premium kullanıcılara özel olarak sunuluyor. Ücretsiz kullanıcılar yalnızca temel özelliklerden yararlanabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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