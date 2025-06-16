Mobil iletişime Trump ayarı! Ailesi devreye girdi, ilk çıkış tarihi belli oldu

Trump ailesi, ABD’de yeni mobil iletişim markası 'Trump Mobile' ile sektöre giriyor. 5G hizmeti ve uygun fiyatlı paketlerle desteklenen 'T1 Phone'un çıkışı ağustos ayında gerçekleşecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump, ülkelerinde hizmet verecek yeni mobil iletişim markası Trump Mobile’ı tanıttı.

Trump Organization’dan yapılan açıklamaya göre, “T1 Mobile” adıyla sunulacak hizmet Amerikalılara üst düzey 5G bağlantı ve uygun fiyat avantajı sağlamayı hedefliyor.

47 DOLARA HER ŞEY SINIRSIZ

Yeni operatör ülkenin üç büyük mobil ağından hizmet alarak, aylık 47,45 dolar karşılığında sınırsız konuşma, mesajlaşma ve veri kullanımı içeren bir paket sunacak.

Aboneler ayrıca cihaz koruma, 7/24 yol yardımı, sanal sağlık hizmetleri ve 100’den fazla ülkeye ücretsiz uluslararası arama gibi ekstra avantajlardan yararlanabilecek.

AĞUSTOS AYINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Trump Mobile, ağustos ayında “şık, altın renkli” tasarıma sahip ilk akıllı telefonu T1 Phone’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu hamleyle Trump ailesi, mobil iletişim sektöründe iddialı bir başlangıç yapmayı planlıyor.