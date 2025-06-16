ABD, İran-İsrail savaşına müdahil olacak mı? Trump'tan açıklama var

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran savaşına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kanada'da G7 Liderler Zirvesi'nde konuşan Trump, "Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda." dedi. İran'ın savaşı kazanmadığını ve çok geç olmadan masaya oturması gerektiğini ifade eden Trump, savaşa askeri olarak müdahil olup olmadığı ile ilgili bir soruya ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." cevabını verdi.

İran-İsrail savaşı 4. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, iki ülke arasındaki çatışmaya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump, Kanada'nın Alberta bölgesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya gelirken, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

"İSRAİL ŞU ANDA ÇOK İYİ DURUMDA"

Trump, ABD'nin İsrail'i her zaman desteklediğini ve bu desteğe devam edeceklerini kaydederek, "Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda." değerlendirmesini yaptı.

"İRAN BU SAVAŞI KAZANMIYOR, ÇOK GEÇ OLMADAN MASAYA OTURMALILAR"

İran'a nükleer müzakereler için 60 gün süre verdiğini ancak bu ülkenin anlaşma yapmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar." diye konuştu.

ABD SAVAŞA MÜDAHİL OLACAK MI?

Trump, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki devam eden "savaşa" askeri olarak müdahil olup olmadığı ile ilgili bir soruya ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." cevabını verdi.