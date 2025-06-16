Petrol fiyatları uçtu, en büyük darbeyi bu sektör aldı! kayıp yüzde 15’i aştı

Orta Doğu’daki gerilim petrolü uçurdu, hava yolu şirketlerini vurdu. En büyük zararı, yüzde 15’in üzerinde değer kaybeden Air France hisseleri yaşadı; sektör alarma geçti.

Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekerken, hava yolu sektöründe büyük bir değer kaybı yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede yüzde 25'in üzerinde artarken, Air France başta olmak üzere birçok hava yolu şirketinin hisselerinde sert düşüşler görüldü.

PETROL ŞOKU HAVACILIĞI VURDU: HİSSELER ÇAKILDI

İsrail-İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları, hava yolu şirketlerini adeta sarsıyor. Sadece Air France'ın hisseleri mayıs sonuna göre yüzde 15,6 gerilerken, American Airlines yüzde 9,1, United Airlines yüzde 5,8, Southwest Airlines yüzde 4,9 değer kaybetti.

Artan yakıt maliyetleri, hava yolu firmalarının bilançolarını zorlarken, bazı şirketler bilet fiyatlarını artırmayı planlıyor. Ancak bu adımın da yolcu talebini düşürebileceği uyarısı yapılıyor.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI, TESLİMATLAR GECİKTİ

Gerilim sadece hisseleri değil operasyonları da etkiledi. Lufthansa, Ryanair, Delta ve United Airlines gibi dev şirketler Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı. Öte yandan Boeing’in teslimat gecikmeleri nedeniyle Ryanair, yolcu hedefini aşağı çekti.

HAVA YOLU HİSSELERİNDE SON DURUM