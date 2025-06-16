Erdoğan'dan 250 bininci konut müjdesi! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki 250 bininci konutun Perşembe günü Kahramanmaraş’ta teslim edileceğini açıklayarak, “86 milyon olarak kalp kalbe vererek güzel yarınlara ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada deprem bölgesine yönelik yürütülen konut çalışmalarına dair önemli bilgiler verdi. Erdoğan, bugüne kadar 241 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, 250 bininci konutun ise Kahramanmaraş’ta depremzedelere verileceğini şu ifadelerle duyurdu:

“Deprem bölgesinde 241 bin konutun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 250 bininci konutu Perşembe günü Kahramanmaraş'ta depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.”

"TÜRKİYE'NİN TEMİNATI İTTİFAKIMIZDIR"

Konuşmasında ülke gündemine ve siyasi gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye’nin krizleri aşma konusunda güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirterek, iktidar ve ittifaklarının milletin teminatı olduğunu şöyle vurguladı:

“İktidarımız ve ittifakımız, bölgenin içinde bulunduğu bu sancılı dönemde Türkiye’nin teminatıdır. 86 milyon olarak kalp kalbe vererek güzel yarınlara ulaşacağız.”

ERDOĞAN'DAN BİRLİK VE KARDEŞLİK MESAJI

Türkiye’nin sorunları soğukkanlılıkla değerlendirdiğini belirten Erdoğan, provokatif tutumlara karşı uyarılarda bulundu. Yangına körükle gitmek yerine, birlik ve kardeşlik içinde sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, ülkenin geçmişte olduğu gibi bugün de birlik içinde hareket ederek bütün zorlukları aşacağına inandığını ifade etti.