Hepsiburada pazar günü de teslimat yapacak

Hepsiburada, haftanın 7 günü teslimat yapacak.

ÖMER TEMÜR - Türkiye’nin 81 ilinde sunulan hizmet ile Hepsiburada üzerinden sipariş veren müşteriler, pazar günleri HepsiJET aracılığıyla siparişlerini teslim alabilirken, Hepsiburada’nın platformunda yer alan iş ortakları da gönderilerini pazar günü kargoya verebilecek. Haftanın 7 günü hizmet verdiklerini belirten Hepsiburada Lojistik Grubu CEO’su Hakan Karadoğan istihdam sayısını da yüzde 8 artırdıklarını söyledi.